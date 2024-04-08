市道不景！劉偉強憂「攬住死」　霆鋒新戲急煞停

香港影視業步入寒冬期，就連金像導演劉偉強也受牽連！他原本打算夥拍影帝謝霆鋒「強強聯手」開拍大製作，可是有傳要急煞停無限期押後，正如他曾講過電影市道低迷，求其拍只會攬住一齊死。而網劇《反黑2》亦傳因資金問題全面停工，百名演員冇工開，令陳瀅和江嘉敏大感無奈！

疫情過後市況仍未明朗，百業蕭條，電影業更雪上加霜，票房不濟，投資者都不敢貿貿然落重注，公司開戲亦較以往謹慎，不敢再作具風險的投資，擔心分分鐘血本無歸，因而令演員生計亦受影響。有指近年長駐內地的金像導演劉偉強，去年欲邀影帝謝霆鋒組成黃金組合開拍動作片，預計到中山、東莞等地取景，原定籌備及開鏡已是如箭在弦的階段，惟及後有感連影帝張家輝夥拍陳偉霆孭飛的電影《爆裂點》，當初預算收2億元人民幣（約2.21億港元），最終內地票房卻僅得1億元人民幣（約1.1億港元），令人大跌眼鏡，他亦因而卻步。

香港演員內地失優勢

除了是受大氣候影響，其實劉偉強打算開拍的新作題材圍繞執法人員加動作場面，屢見不鮮，加上本地一線演員對內地觀眾而言已沒有優勢，就連有號召力的梁朝偉和郭富城，現在孭起票房的能力跟他們的風光年代完全不能作比較。其實劉偉強年前接受媒體受訪時，指20年前的電影市道同樣低迷，他毅然投資數千萬製作電影《無間道》，在當年而言絕對反其道而行，他覺得市道差還求其拍，等如「攬住一齊死」。今次與霆鋒合作的大前提下，考慮到存在種種不確定因素，有傳他與投資方多番商量後，決定新作將無限期押後。

至於霆鋒另一部電影《怒火漫延》原定農曆新年前煞科，但拍攝至尾聲時，因涉及太多組數導致嚴重超支，最終該片要延至上月才正式完工。據知劇組為盡快完成拍攝工作，有傳找電影系畢業生以友情價協助趕工，幸好最終亦順利煞科。而由麥浚龍執導及任編劇的《風林火山》，早於2017年豪花4億港元製作，並起用了古天樂、劉青雲、金城武、高圓圓及梁家輝等參演，共花了8個月完成拍攝，不過該片一直未完成後期及配音等工作，至今年2月，麥浚龍被追問新片進度時，表示尚有兩成後期工作未完成，有內地影視平台就預告該片於2025年才會面世。本報就《風》片多年仍未上映求證麥浚龍，他透過經理人表示：「暫時唔想回應住。」

傳《反黑2》因資金問題停產

劇中另一位演員江嘉敏回應時表示所知甚少，工作一向交由經理人負責：「因為呢排拍緊另一個劇《武林》，其他工作就交畀公司處理，我知道經理人一路都幫我安排緊《反黑2》試造型，至於實際情況真係唔清楚，我淨係專心打好功夫做好啲戲。」同樣有份拍攝該劇的陳瀅亦作出回應：「呢啲我真係唔知，等公司處理。」

《尋秦記》映期未落實 古天樂：唔係我控制到！

影帝古天樂將當年主演的經典劇《尋秦記》改編搬上大銀幕，排除萬難於2019年4月開鏡，全程花了3個月拍攝時間便殺青，不過當不少戲迷期待欣賞「製成品」的同時，該片卻遲遲未落實上映日期，結果折騰足足4年有餘，他月前才對外透露計劃安排《尋》片今年內上映，但卻明言：「（上映）檔期要睇番成個市場，包括排片問題同競爭對手等，唔係幾時上就上咁簡單，好多因素唔係我控制到！」