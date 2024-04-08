星玄｜雙子女吳若希面腫變樣　嚇壞網民：以為係王子涵

今日係4月8日農曆二月三十，雙子座係幸運星，生活稱心冇煩惱，要識得感恩同知足。「雙子女」吳若希（Jinny）上個月孖蕭正楠同朱敏瀚，一齊趕拍新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》，仲去咗粉嶺一間廟入面進行拍攝，劇中Jinny飾演蕭正楠嘅老婆，不過因為蕭正楠出軌，愛上「小三」賴慰玲，搞到兩個人要離婚，Jinny受訪嗰陣就話，最辛苦係拍離婚戲份喊到眼腫，跟住被問有冇諗過，如果發生喺自己身上會點處理，Jinny即刻話阿媽教落，做女人要靠自己，所以相信可以堅強面對同處理，之後仲笑話拍完套劇就要回歸家庭，因為要抽多啲時間去陪吓囡囡，Jinny真係生活稱心冇煩惱。

曾經答應連續30日更新社交網嘅Jinny，近日快閃北上廣州，為全新主題嘅巡迴音樂會做準備，心情大靚嘅佢仲連日晒出多張靚相，其中一張見到Jinny雙手托住下巴，但見到佢面腫腫，搞到個樣完全唔同，唔少網民見到之後都紛紛留言：「以為係王子涵」、「唔同咗嘅！有點兒似譚嘉儀！本身已經夠靚」、「唔似樣嘅」。

是日最旺生肖係豬，工作上獨當一面，表現令人刮目相看。眾所周知「豬仔」周奕瑋（Jarvis）喺今年初嘅頒獎禮入面，成功奪得「最佳男主持」，其實Jarvis一直係無綫嘅日本通，主持過無數日本旅遊節目，2022年無綫台慶頒獎禮，Jarvis亦擔大旗「單拖」做主持，唔少觀眾大讚佢做得出色，Jarvis你嘅努力同表現，大家都會睇得到。