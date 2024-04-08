【是日通勝】

農曆二月三十

甲辰年 戊辰月 壬寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：入學、出行、嫁娶

忌：祭祀、開渠、畋獵

幸運方向：坐南向北

幸運數字：49、18、07

幸運顏色：紅色、紫色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運勢下跌是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

金牛座：事業受阻，即使付出了努力也可能食白果。

雙子座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

巨蟹座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

獅子座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

處女座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

天秤座：無力改變現狀，與其抱怨，不如學習適應。

天蠍座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

人馬座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

山羊座：只要面上多點笑容，保證另一半會更愛你。

水瓶座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

雙魚座：八卦話題勿參與，避免好運被進一步拖低。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）猴 健康差

鼠：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

牛：對現狀感到不安，容易因小事發脾氣。

虎：運勢欠佳，遇到困境時必須保持冷靜。

兔：面對工作難題，出現不知所措的情況。

龍：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

蛇：心煩意亂，一時大意可招致破財收場。

馬：面對誘惑要冷靜，已婚者勿搞三搞四。

羊：事業運不穩，無論做甚麼都要有耐性。

猴：是日沖煞，健康運一般，易有小毛病。

雞：獲貴人撐，不要錯過展現才華的時機。

狗：知人口面不知心，要提防小人搞破壞。

豬：工作上獨當一面，表現使人另眼相看。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人一癡，腦就亡

一個人頭腦清醒，自然想要甚麼有甚麼，即行運，當頭腦不清醒時，自然選甚麼都錯。

俗語有一句叫「跟紅頂白」，意思指見到好的人和事，只要跟隨着，可從中得到好處。在現實生活中，有值得我們反思的地方。你見到某些人，想知道他是怎樣的人，看看其身邊的追隨者，細心觀察，便可找出答案，舉例，如身邊人非富則貴，不乏名人雅士，肯定這個人是可以學習追隨。相反，某些人經常利用花招吸引追隨者，但只要作小小統計，看看有誰可以成才得大氣有成就，就可看出端倪，但如果他們不清醒，仍癡迷去相信，真的好難叫醒他。一個人有沒有福氣就看這一點，看看他身邊出現的人和事，如果你能及時清醒遠離不好的因緣，說明你有福氣運到來。

花盆裏長不出參天松，庭院裏練不出千里馬。身邊的人就是你成長土壤，他是怎麼樣，你就會怎樣，有位宗教前輩曾經講過，一班魔子魔孫，他們的追隨者自然是魔頭，一個臭草盆只能種出臭草。

坊間有句話：「近朱者赤，近墨者黑。」不要害怕重新開始，懂得選擇，不盲目追隨，不要被人帶方向。跟利益相關人士展示你的實力，向利益不相關人士展示你的禮貌就好了。

正如唐代詩人羅隱的詩句：「得即高歌失即休，多愁多恨亦悠悠。今朝有酒今朝醉，明日愁來明日愁。」能活在當下，就是福氣、運氣。

走錯不少路，看錯不少人，承受了許多背叛，也落魄得狼狽不堪，無所謂，只要還活着，就有本事再次站起來。