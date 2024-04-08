李亦喬粉麵店結業告別「牛雜妹」　年底出嫁揚言努力造人

港人消費模式改變，李亦喬（Monnie）家人在元朗經營了廿年的粉麵店在時代巨輪下難逃被淘汰，昨日（8日)正式結業。Monnie去年宣布封盤、準備年底嫁人，日前在粉麵店拍婚照作紀念，圓潤身材惹來大肚疑雲，她直言努力造人兩個月，若雙喜臨門應該好多人會好開心。

李亦喬2015年參加香港小姐競選入行，因屋企經營粉麵店獲「牛雜妹」稱號，稱號隨着麵店結業變成歷史，對麵店對稱號同樣感不捨，她入行前經常在鋪頭幫手，好多客見證她成長，宣布結業後不少熟客來幫襯，聽爸爸說有日重遇十年前食客，覺得是完美總結。麵店結業同時辦婚事是事有湊巧：「細女都成家立室，爸爸媽媽做咗廿年係時候退下休息。（唔再係牛雜妹？)都好唔捨得，呢個名係人生好重要部分，以後唔再叫牛雜妹，重新開始。」

她指多年前有商人主動邀請託展麵店業務，欲經營連鎖一年開幾間店，甚至拓展外地市瑒，考慮規模擴大投入時間相對多：「我好傳統，出品要達到要求想做到最好，唔係只為賺錢，所以最後都推咗。」近年港人北上消費恒常化，對香港餐飲造成無法逆轉打擊，Monnie認為最致命傷是人們喜歡嘗新，舊日情懷念只有被淘汰：「幾諷刺，記得父母話開店時粉麵15蚊碗，現在38蚊，係咪貴？38蚊食到飽肚，有客人話好貴，但有客人就願意買40、50蚊珍珠奶茶覺得好好飲。」她覺得一杯珍珠奶茶所花的心思和時間，不能跟花十幾個鐘時間熬製的牛坑腩相比，站在客人立場，自己也會覺得出街食飯貴，但業內才知道食品製作成本高，牛雜的售價與心機對等。指爸爸很不捨麵店，幾日前見牛坑腩賣清，擔心食客白走一趟又再做新一批，她已安排父親退休後上興趣班學用智能手機和上網消磨時間。

對在店內拍噴血婚照惹來大肚傳言，她承認睇中醫調理，試行造人計劃已兩個月：「哈哈！應該未有，中醫叫我唔可以減肥，食多啲飯同休息足夠，所以睇落圓咗。同未婚夫講咗，不如休息吓先，結婚都想靚。如果有意外驚喜，可能簡單結婚先，之後再補搞囉！雙喜臨門？應該好多人好開心，我努力啦！」