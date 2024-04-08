想瘦腿必戒　3個日常壞習慣

亞洲女性最在意的身材部位莫過於大腿的粗細，不少人都渴望擁有一雙纖細又均稱的女團腿，讓身材比例看起來更完美。雖然網上一搜便找到一大堆瘦大腿的方法，例如瑜伽、伸展、按摩等，但其實日常生活中的壞習慣才是讓我們大腿變粗的元兇，大家不妨趕在夏天來臨前避開以下的壞習慣，讓你的瘦腿之路事半功倍。

1.飯後久坐不動

相信許多女生吃完飯後便立即回到工作位置坐下，繼續埋頭苦幹，這樣不但讓血液循環不好，導致雙腿容易水腫，更很容易讓屁股變大，讓你的身形看上去更臃腫。因此女生即使再忙也要起來走動，避免一整天都黏在辦公室的椅子上，也建議每一小時都要起來走動最少一次，促進腸胃消化之餘，又能防止脂肪囤積。

2.經常翹腿

相信翹腿已經是都市人的體態通病了，翹腿會令雙腿血液不暢通，增加小腿靜脈曲張的機會，更會令下半身水腫、雙腿變粗，容易讓臀部骨盆變形，讓整個人下半身看起來很寬。此外，翹腿更會增加關節炎的問題，而這個問題更日趨年輕，由於翹腿會讓一隻腳長期受壓，導致受壓腳的膝蓋加速磨損和退化，增加日後換上退化性關節炎的風險。

3.運動後沒有拉筋

做運動是絕大部分瘦身人士的日常功課，但有沒有試過明明已經揮灑汗水、出盡全力地做運動，雙腿不但沒有變瘦，反而更日益粗壯嗎？原因有可能就是運動後沒有拉筋，經過一輪劇烈運動的雙腿會變得緊繃，必需要透過拉筋才得到放鬆。除了拉筋之外，也可以按摩雙腿肌肉，這樣能幫助放鬆之餘，同時亦有塑形效果，相信堅持下去總能擺脫肉肉腿。