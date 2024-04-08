麥當勞推優惠套票　「麥麥慳」幫你抗通脹

【特約報道】香港消費指數高企，食個早餐分分鐘幾十蚊落樓，日日食條數好襟計。想食平日餐，其實都有計！麥當勞近日再次推出HK$100「麥麥慳」套票優惠2款套餐優惠券，於4月2日開始，客人使用麥當勞手機應用程式，實行享用至平至抵的套餐或早餐！

手機應用程式用戶可專享低至HK$100選購4個超值套餐或超值早晨套餐，平均HK$25就歎到一餐，夠晒抵。著數之神套餐有經典之選豬柳蛋漢堡超值早晨套餐，魚柳飽超值早晨套餐及炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐，而額外加$5可選精選早晨套餐或加額外$10可享用珍寶套餐折扣低至72折。

麥麥抵食套餐有深受歡迎的豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽和板燒雞腿飽套餐外，額外加$6可享加倍滋味，升級至雙層芝士孖堡及雙層魚柳飽套餐；是次依然有多款炸雞美食加盟，憑套票加$8則可以選擇脆香雞翼（4件）、原味麥炸雞或蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，共八款套餐可供選擇，折扣低至57折。額外加HK$6升級加大Shake Shake和大杯裝飲品，為大家麥麥慳到盡。套餐換購券的有效期至5月12日，麥麥慳套票數量有限，售完即止，想用HK$25歎抵食套餐和超值早餐，就要把握機會。