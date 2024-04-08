侵犯過程曝光？黃子佼受害者再+1　老婆孟耿如深夜關閉社交網

台灣藝人黃子佼購買未成年少女性愛片全城怒插，老婆孟耿如日前在社交網替黃子佼道歉：「未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全毋庸置疑。判決的結果完全尊重司法給的懲處。」不過道歉文卻引發正反兩極評價，除了誤用成語外，有人認為孟耿如只是嫁錯人，不該被拖累，但也有網友覺得孟耿如疑似替黃子佼滅火，該發言引爆各方的怒火，留言區討論不斷，昨晚（7日）又有網友跳出來指控未成年遭黃子佼性侵，孟耿如隨後即關閉社交網，目前已經搜尋不到帳號。

早前跟黃子佼已和解的其中一位受害人Zofia昨日再曝光一名苦主「K小姐」，對方稱17歲時曾不忍拒絕黃子佼泳裝拍攝邀約，Zofia轉發「K小姐」的私訊長文稱，K小姐當時剛從高中畢業、進入大學，因為對演藝圈充滿嚮往，輾轉被安排去上了黃子佼的節目。沒過幾天，她就接到黃的短訊，希望可以加她通訊軟件，此後長達1年多的時間，黃都持續傳訊息噓寒問暖，親切態度、加上同校校友的身份，讓她逐漸卸下戒心。

2006年8月，黃子佼稱將舉辦攝影展，約K小姐到台北內湖的住處拍照，條件是要穿泳裝，當時年僅17歲的她雖然覺得不妥，卻又不好意思拒絕，只好抱著答謝對方一路關心的想法赴約。抵達住處後，黃陸續引導她換穿泳裝，近距離拍攝在梳化上的各種姿勢，然而黃的鏡頭越靠越近，進一步要求她穿露更多的比堅尼。

長文稱，「他出手調整我姿勢時，不時會撫摸我敏感部位，甚至到了後來，竟然跟我說希望我解開上衣為藝術犧牲」，誰料K小姐脫衣後，黃子佼直接跨坐到她身上、把她泳褲撥開強姦得逞。

長文稱，事發後K小姐陷入嚴重憂鬱，甚至與數任男友都無法有正常的親密接觸，經過多次諮商治療仍未去除陰影：「我想最大的解藥，應該是黃先生一句認錯和誠心的悔改道歉吧？」

如今黃子佼荀日在節目上的言論也被翻出，其中他曾坦承自己喜歡「幼齒」，讓當時的主持人孫鵬聽了直呼：「戀童癖！」黃子佼過去在節目《國光幫幫忙》的片段近日被網友挖出，當時主持人庹宗康問「男人是否都愛幼齒？」黃子佼坦言「這肯定是的，我們當然要面對自己的問題，很多男人嘴硬，可是我們很實際地說，正常男人你一定是喜歡新鮮感」接著庹宗康繼續追問他是否「愛幼齒？」黃子佼也回：「我是台灣最有名愛幼齒的藝人之一，回溯去講，小S差我6歲，還好。」

而黃子佼以當年21歲的楊丞琳為例，並稱讚對方很可愛「我很喜歡欣賞，我覺得我們欣賞美女合理嘛」但此時庹宗康忍不住說：「ShXt！」孫鵬則疑惑問他：「這跟那個戀童癖那個…」黃子佼隨即反駁：「楊丞琳算童嗎？楊丞琳不是童啦！楊丞琳已經20有1了，已經不是童了。」