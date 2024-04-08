天氣回暖　雪糕特飲登場

今年春季的天氣似相當炎熱，大家除了忙住換季，冰品亦相繼出籠，除入口即溶的雪糕，還有美味的特飲和甜點，讓大家有片刻的降溫的甜蜜時間。

泰式奶茶香

吃泰國菜，總要來一杯泰式奶茶才覺地道。尖沙咀的過江龍泰國餐廳近日以皇家泰茶作主題，設計全新甜點餐單。立體的皇家泰茶火燄雪山，淋拔蘭地點火，切開是泰茶雪糕和海綿蛋糕，有多款配料齊齊食，分量十足。骰仔脆多士配皇家泰茶雪糕以浸泡過泰式奶茶的法式甜麵包脆炸，配泰茶雪糕和泰茶焦糖醬，甜美香口。其他有皇家泰茶雪糕瀑布提拉米蘇和配泰國子雪糕的阿法奇朵系列，現時於晚市預訂4人或以上堂食，可用半價享用泰茶火燄雪山。

大福變雪糕

日本大福甜美軟糯，原來還可以變身！法國餐飲品牌於即日至5月31日替出限定紅豆大福軟雪糕，材料有日本北海道十勝紅豆和法國純牛奶，無加糖和水，每一口都散發清甜豆香。雪糕再配窩夫脆片和麻糬，提升口感。逢星期五至日可享買一送一優惠，客人亦可額外追加麻糬，大飽口福。

蕨餅特飲

日本傳統甜點選擇多多，除大福外，蕨餅同樣受歡迎。銅鑼灣過江龍茶飲店近日推出全新口味的淺川園抹茶口味蕨餅，茶味香濃而有獨特的甘苦茶香，和黃豆粉相比，茶香可中和蕨餅的甜。4月則有期間限定的士多啤梨朱古力奶蕨餅，酸甜有層次，每日售完即止。

巨型蒙布朗

香港人對抹茶的愛永無期限，銅鑼灣創意中菜館除有新派的溫泉蛋鮑魚葱油煙肉脆脆拌五目飯、脆椒麻婆醬安格斯無激素牛腹排脆米飯和麻辣爽花膠伴麵等餐點外，早前更從日本引進生榨抹茶栗子蒙布朗，窩夫甜筒內有海綿蛋糕、北海道紅豆蓉杏天然檸檬果醬等，表面唧滿選用日本和法國食材製作的抹茶栗子蓉，再以食用金箔點綴，澎湃又滿足。

可愛柴犬

可愛軟萌的柴犬吸引了不少人的歡心，旺角韓國雪冰甜品店和本地柴犬品牌合作，在這個4月推山限定Cafe，店內會提供多款柴犬雪比主題的甜點，甜美的柴犬雪比白桃梳打，清涼消暑，另有大滿足焙茶雪奶、焙茶三重鬆餅、卷蛋配雪糕和曲奇等選擇，場內更設有主題霓虹燈、吊牌和手持牌讓大家打卡，柴犬控最開心。