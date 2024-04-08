三藩市名勝打卡︱MIRROR分批覓食　享受激罕假期

男團MIRROR日前出發到北美舉行演唱會，期間獲准「放假」四出觀光叉電。不過，他們離港後，主演電影票房即急跌，有粉絲包場谷票房，卻令戲院出現「神功戲」的奇景，有網民即呼籲12位成員早日返港「救市」！

MIRROR前往美加開騷，日前飛抵三藩市舊金山機場時，獲當地不少粉絲迎接，高舉燈牌兼大聲吶喊。經過長途的旅程，各成員雖然一臉倦容，但亦禮貌地向兩旁粉絲打招呼。經過一輪休息及終極綵排後，MIRROR於香港時間本月6日早上，在當地Oakland Arena開騷，首次現場跳唱全新英文歌《Day 0》，觀眾反應熱烈。而12子趁本月9日洛杉磯站演出前的空檔，把握機會四出觀光及覓食，他們現身漁人碼頭一帶感受舊金山風光，又到著名的Sea Lion Center親近海獅。Anson Lo及Edan不約而同在社交網上載「食相」，Edan另與Jeremy在街頭Chok爆合照，相信短短的「假期」同樣難忘。

新片「全院滿座」零觀眾

另外，12子首次合體拍攝的電影《12怪盜》早前在復活節假期大收旺場，本地累積票房錄得逾1,500萬港元，但隨着他們暫停謝票，票房即時下滑，女星陳法拉有份參演的荷里活電影《哥斯拉x金剛》則反超前，難怪有網民指「終於見真章」，打趣叫MIRROR趕返港「救市」。網民發現有粉絲包場谷票房，令售票系統的座位表顯示全場爆滿，戲院內卻空無一人，引發網上熱議，有人即搞笑以「神功戲場景」來形容這個情況。