王菲與唱片公司太子爺戀情浮面　一個舉動慶生勁窩心

2019年港姐亞軍王菲，前年傳出與唱作歌手兼唱片公司太子爺張子丰拍攝劇集《法言人》時，被男方打動而撻着，不過有指兩人為保護愛苗，愛得低調，他們當時被問及戀情時雖然未有承認，但王菲盛讚男方有才華，非常欣賞。2人戀情傳出至今約兩年，發展穩定，並疑有地面化趨勢，除了經常孖公仔出席友人聚會，在雙方的社交平台中亦不難見到對方的身影，就算有圈中人同場也毫不避忌，如張子丰生日時，王菲更站正在身邊兼挨近男方，態度親暱，似乎在圈中朋友堆中已是公認一對。

而繼早前被網民踢爆同遊澳門，二人最近又「洩蜜」，適逢4月3日是王菲的生日，張子丰與一大班朋友為女方舉行生日派對，王菲在限時動態分享大合照，雖然只簡單寫上：「Thank You！」但樣子卻流露出一臉甜蜜。而張子丰不但轉載分享，相中他更如男主人般企正壽星女身旁，並且肩貼肩齊齊捧着生日蛋糕，可見其身份超然。而另一個貼文中，則見當晚王菲經悉心打扮一番，大騷小蠻腰，及露出甜入心的笑容，原來生日蛋糕上，「菲」字後面有一個心心，似乎張子丰憑「糕」寄意對女方一條心，非常有心思。

壽星女王菲接受東網訪問，她笑指不經不覺已年屆28，距離踏入30歲日子不遠，生日願望是身體健康，事業可以嘗試更多。談到連日來獲家人及朋友慶祝生日，心情相當愉快，問到張子丰有何表示？王菲冧笑表示：「冇啦，都係同幾個朋友一齊慶祝，佢幫手買蛋糕，大家一齊捧住蛋糕影張相咁，呢幾日都係同佢哋一齊過，見得比較多。（感情咁穩定，幾時結婚？）結婚就未有打算，想喺事業拚博多幾年先。」

而暫未有新劇拍攝的她，透過集中參與綜藝節目，去年完分別完成《逆天奇案2》、《奪命提示》及《死有對証》3套劇集，其中《逆2》將以客串形式登場：「我演鄭俊弘老婆，要不斷鬧佢，係好巴渣嘅女人，同我以往演嘅角色唔一樣，所以好期待，其餘兩套劇都希望今年播出啦！」