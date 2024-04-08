《造星V》冠軍香胤宅苦練中文恨拍戲　未必與ViuTV簽約？

《全民造星V》且冠軍香胤宅（Lyman）將於月底夥拍韋羅莎，演出張銘耀執導舞蹈劇，台前幕後今午（8日）到新蒲崗進行綵排，Lyman與飾演其摯愛的舞蹈員大跳貼身舞，相當吸睛。

談到今次演出，Lyman指已籌備約半年時間，對於首次在港演出舞蹈劇兼孭重飛，他坦言壓力大：「暫時演出12場，外界反應都唔錯，我哋第一日開售VIP門票，我啲粉絲搶飛搶到死機。（加場？）唔知，如果有得加一定加，我都想。」今次他將自己與太太的愛情故事搬上舞台，記者打趣問問到為何不索性找對方出演女主角，Lyman即說：「等我試咗先，其實太太都好忙，佢要負責照顧我嘅起居日常，又要遙距離處理佢美國嘅工作，名副其實嘅女強人，同埋我驚同佢演對手戲，我會忍唔住喊咗出嚟！」至於與韋羅莎搭檔，他指二人角色有交集，詳情則要買關子。

提到與ViuTV簽約，Lyman坦言仍在傾談中：「唔係唔想簽，但我中文唔叻，又想睇清楚合約約內容，所以依家仲傾緊，完咗呢個騷應該會有答案。我同佢哋咁Friend，都希望可以合作。（想向邊方面發展？）拍電影囉。（但你中文唔得喎，點睇劇本？）依家都學緊中文，已經進步到可以睇到幾頁劇本，呢啲要練。（不如請個老師教學。）咪請咗囉，仲要喺美國飛返嚟，我老婆囉。」