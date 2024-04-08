林依晨鍾意剪短髮　許瑋甯竟被嗌「靚仔」

由台灣藝人林依晨、許瑋甯、賀軍翔及柯震東等主演，正於「黃Viu」熱播的台劇《不夠善良的我們》，口碑相當不俗，早前4位演員接受了Viu專訪，大談今次相隔多年再度合作的感受，期間許瑋甯的短髮造型更「意外」獲得一眾演員大讚夠「靚仔」！

林依晨和許瑋甯在《不》劇都以短髮造型示人，外界感到十分新鮮。林依晨直言超愛短髮，因為覺得很清爽，不過許瑋甯則表示感到十分崩潰！許瑋甯透露在劇集煞科後有段時間照鏡都要自動「略過」髮型部分，因為還是喜歡自己長頭髮。而賀軍翔和柯震東均力讚兩位女主角的短髮造型，認為與劇中角色十分配合，還一致打趣表示許瑋甯的短髮夠「帥氣」，令許瑋甯哭笑不得。

許瑋甯還自爆劇集煞科後有段時間不停狂做重量訓練運動：「可能是短頭髮關係，總覺得需要做重訓，會比較符合，一直在找自己的定位。」爆笑發言讓在場的其他演員笑不攏嘴，柯震東甚至笑她不可以「搶飯碗」。

至於新劇也是林依晨分別與賀軍翔、許瑋甯相隔20年再度合作，賀軍翔坦言今次重聚有種熟悉的感覺：「差別真的就是大家沒甚麼變，只是年紀不一樣而已。」而林依晨2005年在偶像劇《惡作劇之吻》後再與許瑋甯合作，當年兩人飾演情敵，在《不夠善良的我們》中則是「量子糾纏」的關係，林依晨表示：「她就是當年《惡作劇之吻》角色子瑜的進階版3.0、4.0，依然很美麗，強大又堅強。」許瑋甯則形容林依晨戲內戲外一直都很溫柔，大讚對方個性20年不變。

最後問到4位演員覺得自己在愛情面前是甚麼樣子時，未婚的柯震東直言仍未找到最愛：「因為愛情對我來說有點太久、快忘記了，找到會再跟大家說。」3年前組織家庭的許瑋甯則認為愛情猶如一面鏡子：「看到彼此的優點、以及雙方需要進步的地方。」林依晨則指當你遇到對的人，對方會將最原始的自己帶到現實，做最自在的自己。至於與太太結婚7年的賀軍翔就表示，愛情會讓你想像未來生活想要的樣子，對於目前一家四口的生活感到幸福。

台劇《不夠善良的我們》現已登陸「黃Viu煲劇平台」、新集數逢星期六晚10時及11時上線，香港觀眾可免費緊貼最新進度；觀眾亦可一併收看《7人的復活》、《夜限照相館》、《抓住你的衣領》《美女與純情男》，免費盡覽最新韓國話題劇集。