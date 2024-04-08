組合ALL IN峇里島旅行　難忘與劉浩龍合唱

澳門新人女子組合ALL IN出道後，一直忙着各項訪問及平台宣傳活動，於今個月初，香港、澳門全體公司工作成員赴峇里島進行旅行，由於之前疫情關係，公司已相隔5年才舉行集體旅行，對於ALL IN來說也是個放鬆的好機會。

旅途中，ALL IN基本上每天都在拍片及營運平台，真正放鬆可能只有一天。她們印象最深刻是和藝人劉浩龍（師兄）拍片，一齊合唱師兄的歌曲《思覺失調》，發現原來師兄也有搞笑天分。成員Sammie帶齊防曬裝備前往峇里，可謂由頭包到落腳，眾所周知，峇里的紫外線指數強烈，她穿着一身裝備後基本上沒人認得她，甚至有公司員工問還有一位成員在哪！而Iris和師兄拍了《二等天使》短視頻，表示中學時期失戀就一直聽劉浩龍師兄的歌曲，音樂能治愈人心。如今竟然真人出現在眼前，忍不住去拿簽名了，簡直開心到失眠。而Abe表示買對拖鞋都咁難，去了幾間門店，一對普通的拖鞋對方都開400,000印尼盾，透過1個小時的努力，最後講價到100,000，成功講價買到心頭好的她大感自豪。

在團體旅行的最後一個晚上，全體同事一起享用晚餐，吃喝玩樂了一個晚上，林盛斌（Bob）更表示全力撐ALL IN，分享了他多年的平台營運經驗，希望ALL IN越來越好。公司更為4月壽星們準備了蛋糕，Iris、陳慧敏等正就是4月的壽星，全體同事向她們唱生日歌，Iris更許下願望「希望ALL IN大紅大紫！MV先破一萬Views 再破十萬！」更表示多謝公司的準備。旅行結束後回澳後，ALL IN又要奔赴各項宣傳活動，第二首單曲也緊鑼密鼓地籌備當中。