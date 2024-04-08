橘瑪麗　日俄混血癡女

人生有幾多個十年！AV女優又有幾多個能夠喺如此競爭激烈嘅行業當中，可以活躍足足10個年頭咁耐呢？的確，現役AV女優有唔少能夠憑實力奮鬥10年，好似愈來愈索嘅橘瑪麗就係其中之一喇！

高挑好波

喺日本AV界，能夠成為一間AV廠嘅專屬女優，就足以證明呢位女優嘅質素相當優秀。咁又係咪代表其他自由身女優質素不濟呢？當然唔係喇！好似AV天后波多野結衣、大槻響呢兩位出道逾10年嘅女優都係自由身，而佢哋嘅美貌、身材以及實力絕對係有目共睹。至於同呢兩位天后哋相當老友嘅橘瑪麗，唔經唔覺亦出道滿10年，但係佢唔單止冇捱殘走樣，反而保養得宜，，家陣比以前顯得愈來愈索添！

除咗面孔綺麗美艷迷人，兼多咗份女人味之外，橘瑪麗因為勤力做運動Keep Fit，成功減掉10公斤，令擁有5呎6吋高挑身材嘅佢，體態顯得更婀娜纖巧！好彩嘅係麗妹減肥有道，瘦身唔瘦波，上圍對G奶依然極有睇頭，表面仲出現青筋添，吸睛度拍得住AV界超絕品伊藤美雪呀！

多線發展

橘瑪麗之所以生得又高挑又大波，相信同佢嘅血統有關，皆因佢係一名日俄混血兒，難怪散發出一股獨特氣質啦！佢早喺2014年投身AV女優行列，以豐滿火辣身材吸盡AV迷目光，一路演落嚟，除咗身材愈來愈弗，亦能夠將狂野放蕩嘅癡女風格發揮得淋漓盡致，同時扮演可憐角色亦令人我見猶憐，演技十分出色！

除咗拍AV，橘瑪麗嘅發展路線亦相當多，喺2018年加入成員包括真木今日子等AV女優嘅女子組合「GinGin Girls」，2023年又同沖田杏梨、乙愛麗絲以及佐山愛組成女團「Black Diamond」，此外，佢亦不時喺淺草嘅夜店做DJ捽碟。而最近佢就忙於出席活動同粉絲慶祝出道10周年，喺訪問中，佢表示自出道之後，幾乎每年都向事務所講會考慮引退，不過講吓講吓咁就過咗10年，而始終冇引退嘅原因，都係全靠一眾粉絲對佢嘅熱情，仲話未來仲會繼續努力，以回報大家對佢嘅支持添！

橘瑪麗近期經常以女子組合「Black Diamond」成員身份四圍演出，大家想知道嚟緊會有咩表演，就要多啲留意其社交網嘅消息，同時亦可以睇到佢最近有咩新AV作品推出。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎6吋

三圍：37G-24-35