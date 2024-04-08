許廷鏗簽名冇帶筆　調轉頭靠Fans借筆咩玩法

歌手許廷鏗(Alfred)日前舉辦新歌試聽會及簽名會，由下午2時簽到晚上9時，Fans沿途各站上車見偶像，Alfred簽名都簽到手軟，他說：「我之前好忍手唔幫Fans簽名，因為想等到今日先簽名，可以喺電車度同大家傾吓偈，我同歌迷之間似朋友多啲，佢哋已經唔會尖叫，所以呢日都會以親民為主。」

Alfred新歌《多多指教》推出在即，亦宣布即將海外宣傳：「廣東話有時頗限制，但如果令其他地方了解多啲廣東話，呢個講法有啲偉大，但最想自己嘅音樂去到唔同嘅地方。」這天中途都發生蝦碌情況：「我本來準備咗十幾支簽名筆，不過呢一刻應該仲喺我張床度！簽名會唔記得帶筆真係黐咗線，好彩我有個美麗嘅Fans借咗支筆畀我，應該都頂到兩站嘅，不過都叫同事幫手去撲筆。」

許廷鏗笑言自己與Fans沒距離，仲話自己不時「周圍去」，希望與大家貼近：「希望用自己嘅影響力比其他人聽到，所以好多時作品源自Fans嘅DM，成為創作嘅養分。而出碟係因為自己『老餅』、『老派』，想要有實物喺手，我都當唱片係自己嘅卡片，不過張卡片嘅製作費好貴，只要有人買同想我簽名，都會製作。」