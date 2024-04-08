傅明憲大談昔日拍攝趣事　因用藝名搞到冇人記得

經典電影《開心鬼》今日（8日）舉行四十周年放映活動，請來昔日的演員李麗珍、袁潔瑩、傅明憲、葉子楣及高志森等出席。黃百鳴受訪時表示：「今日係我正日生日，亦係《開心鬼》40年前嘅今日開鏡，我個女特登搵返套戲出嚟，做一個另類生日慶祝，時間過得好快。」問他會如何慶祝？黃百鳴表示：「就係同400位好朋友睇番自己嘅作品，好開心搵返導演編劇，麥秋老師當年搞咗個中學生戲劇比賽，我選佢做冠軍，攞咗佢劇本做藍本，馬偉豪仲做埋編劇，佢哋今日都有嚟現場。」至於生日願望，黃百鳴說：「身體健康，公司拍多啲好戲。（想電影市道快啲好返？）應該會好㗎喇，我哋齊齊做好佢。」

有份拍第二集《開心鬼放暑假》的傅明憲，分享了昔日的拍攝趣事，「當時係高志森導演發掘我嘅，佢叫我去試鏡，記得第一日開工屋企人唔放心，叫咗個工人姐姐陪住我，嗰時係14歲。」而傅明憲透露當時入行是用藝名「孫慧」，直至加入無綫後才用回真名，她稱：「所以冇人記得我呢個藝人，記得當年有個遊戲節目嘅一百萬終極問題，問《開心少女組》有4個人，但冇人記得孫慧同傅明憲係同一個人。」

傅明憲憶述當年拍攝十分開心，「做學生唔使乜演技，做返自己，拍戲時又有食嘢，好開心。（再拍？）唔會請我做學生啩，做『逃學威龍超級留班生』咩？或者做校長囉！（有戲癮？）我驚跟唔上，平時睇戲見啲演唱好犀利，我覺得我出番嚟會好小學雞，完全跟唔上。」