蔡卓宜30歲重新出發　接受不完美的自己

「馬來西亞女神」蔡卓宜與王大陸分手後，形象愈來愈性感，今日（8日）30歲生日的她在社交網大騷紅色吊帶晚裝，相當迷人。她指自己終於30歲了，今年希望有更多時間在大自然、陪伴家人及自己獨處。她又指2024年對她來說很特別，因為決定自己一個人過年，但大年初一已經在機場大哭打電話給媽媽，發現自己一個人過年好難過，但最後仍堅持住。

她指後來去到雪山上滑雪，累了就停下來，在大雪中和自己和大山聊天，發現好像也沒有甚麼，也沒那麼難過，在自己獨自旅行過程當中，收穫了很多，遇到了很多朋友，也結交到了很多不同領域。最大收穫是接受了自己的不完美，接受了自己所有的情緒，接受自己的缺點，反思自己但不否定自己。又指在大家看來的樂觀開朗活潑的她，其實也有為了未知的未來焦慮過。

蔡卓宜指開始30歲的這一天，發現一個能讓她一直持續充滿能量的秘訣，就是向內出發，多聆聽自己的聲音，不要抗拒任何一個不完美的自己，相信不完美的自己也值得被愛，堅持自己的熱愛，從愛上自己開始：「接下來的日子，不會想童話世界裏總是完美結局，而是會想英雄聯盟裏永遠有不一樣的大壞蛋破壞你的世界，不斷的拯救自己的世界，然後故事結尾是待續未完。」