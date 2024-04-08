黎諾懿家有音樂神童　「小春雞」奪鋼琴比賽雙冠軍

藝人黎諾懿與李潔瑩婚後育有兩名兒子，分別是6歲大仔黎峰睿（小春雞）和2歲的黎奕辰（小冬牛），一向對彈鋼琴甚有天分的小春雞，自2歲半便開始學鋼琴，去年更在香港大會堂音樂廳逾千人面前演奏，而且表現自信淡定，獲封音樂神童。

諾懿日前在社交平台分享影片，片中見小春雞在家中練習彈鋼琴，雖然弟弟小冬牛搞笑彈埋一份，又在旁邊跳舞，但小春雞並沒有被弟弟影響，反而一臉認真繼續練習，諾懿寫道：「小春雞今日比賽，小冬牛要哥哥好好練習。」鏡頭最後，完成比賽的小春雞拿着兩個獎盃拍片。

李潔瑩亦在社交平台分享小春雞獲獎後一臉神氣的相片，她留言：「第一次參加比賽，得到不錯成績作為鼓勵，更重要是獲得比賽經驗。峰峰超級興奮，希望可以一路保持著這份從容和自信。」

諾懿接受東網訪問，他透露小春雞參加了「IYACC國際青少年文藝培訓中心」的音樂比賽，當中包括二年班組及鋼琴Grade 3組別，而兩個比賽平均分都獲得96分以上，故兩個比賽都勇奪冠軍，問諾懿可有和囝囝慶祝？他表示：「未呀，嚟緊係佢生日，我哋想一次過慶祝，佢攞到兩個獎盃好開心，攞完第一個獎盃後話想攞多個，見佢出現咗少有嘅緊張，第一次見佢咁緊張，都開心有咁嘅成績。」