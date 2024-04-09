星玄｜雙子女馮盈盈未能擺脫「魔音」稱號　望能克服參加《中年好聲音》

今日係4月9日農曆三月初一，幸運星係雙子座，事業運好到不得了，宜捉緊時機追尋夢想。「雙子女」馮盈盈首次做女一嘅劇集《妳不是她》，緊接神劇《新聞女王》播出，不過首播初期收視低開，向來樂觀嘅盈盈就對劇集有信心，仲話有25點就會派福利，20點就教大家Keep fit秘訣。全劇最終有20點收視嘅好成績，盈盈就趁住農曆新年，教大家3個營養貼士，不過盈盈都唔係冇派福利，佢喺社交網上載多張相，着住粉色古裝旗袍同大家拜年，唔少網民大讚佢充滿古典氣質，依家盈盈事業運好到不得了，唔通佢嚟緊想挑戰拍古裝戲。

日前，盈盈喺社交網上載唱歌片，素有「魔音」之稱嘅佢，今次勇敢高唱一曲《對你太在乎》，即引來唔少網民熱烈留言，有人讚唱功有進步，但亦有人彈她造作及咬字不清，並籲盈盈專心做主持，不過盈盈無懼，仲話覺得要克服呢個恐懼，搵謝東閔音樂學校再學唱歌，堅持喺唱歌界再下苦功，希望可以有人請佢登台唱歌，或者過多幾年參加《中年好聲音》。

肖兔嘅朋友人緣好，脾氣好、不驕不躁，謀事容易贏得掌聲。韓國男神李敏鎬拍過唔少膾炙人口嘅作品，不過近年大幅減產，幾乎一年得一部，令唔少劇迷等到頸都長。

今年Oppa終於有新劇出，除咗有《柏青哥》第二季，又有同「韓劇女王」孔曉振合作，以宇宙航空站為背景嘅浪漫喜劇《問問星星吧》，雖然兩個人首次合作，但經過兩個月嘅拍攝之後，已經變得好熟落，仲頭貼頭自拍，其中一張相李敏鎬用手指扮V臉勁搞鬼，型男美女同框，引來唔少劇迷大嗌期待。