【是日通勝】

農曆三月初一

甲辰年 戊辰月 癸卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：裁衣、安床、作灶

忌：詞訟、穿井

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：24、42、31

幸運顏色：紅色、紫色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

金牛座：事業運稍微好轉，謀事謹慎一點就冇問題。

雙子座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

巨蟹座：做人忌漫無目的，渾渾噩噩勢將一事無成。

獅子座：再忙碌也好，已婚者不宜忽略另一半感受。

處女座：搵錢要依正路，勿鋌而走險，以免犯官非。

天秤座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

天蠍座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

人馬座：好運到來，先檢討目標，再加快推進速度。

山羊座：面對感情事不夠理智，嘗試把眼光放遠一點。

水瓶座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

雙魚座：情緒不穩，工作陷困境，鹵莽行事會更糟！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）兔 人緣好

（跌）雞 煩惱多

鼠：未能掌握好工作節奏，表現比預期差。

牛：對自身能力有信心，事業可大放異彩。

虎：工作運平平，是時候檢討做事手法了。

兔：脾氣好，不驕不躁，謀事易贏得掌聲。

龍：被瑣事弄得焦頭爛額，必須沉着應對。

蛇：財運稍遜，對於投資宜保持觀望態度。

馬：運勢一般，有些事不清楚就不應插嘴。

羊：人緣運下跌，行事要多思考別人感受。

猴：財運低迷，易在購物過程花掉冤枉錢。

雞：是日沖煞，慎防給上司留下不好印象。

狗：上司要求變得苛刻，有吃不消的感覺。

豬：健康有隱憂，腸胃易出事，忌暴飲暴食。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

三峰起

從前睇相師為客人看手相時，見其人手上起三峰，便會說道：「三峰起，食臘味！」何解三峰起便會食臘味？何謂三峰？在舊時社會生活比較艱難，可以有臘味食，自然生活條件比較好，身價有番咁上下了。所謂三峰，在中國手相學八卦之分野，表示是巽宮、離客及坤宮，在西洋手相學上而言，是指木星丘、土星丘和水星丘三處。

在《相理衡真》一書對於三峰之解釋如下，巽為財帛宮為祿居辰巳屬木，巽宮驛馬位高強，若起巒峰性必良，缺陷更兼紋又破，縱然官貴也顛狂。離為龍為官祿居午屬火，離為官祿鎮南方，破陷榮華不久長，此位豐隆加爵祿，看他豪傑姓名揚。坤為福德為母居未屬土，坤位為土位西方，怕見紋深剋陷傷，紋亂兒男終見破，更憂母位十分張。

從以上歌訣之分析，巽位是財帛宮，其位置在食指之下，若此丘高起肉豐便顯示其人有錢，離位為官祿宮即是代表事業運也，其位置在中指之下，故若此位有肉高起，則代表事業成功有發展。坤宮為福德宮，其位置在尾指之下，代表其人有福氣，自然福祿多有運氣。所以，其人之手若此三峰起，相信不論在財運上、事業上及福分上，都比一般三峰不起之人優勝。