柯震東化身小粉絲睇IU騷　冇一齊嗌口號被歌迷鬧爆

韓國樂壇天后IU日前於台北小巨蛋展開一連兩場的演唱會，吸引大批歌迷到場支持之外，還有不少藝人都前來朝聖，當中有人在現場捕捉到台灣型男柯震東化身小歌迷，全情投入欣賞偶像的表演。完騷後，柯震東更在社交網興奮地表示：「我的心正在為IU而震動」，看來型男也無法抗拒女神的魅力。

不過有些粉絲就批評柯震東，認為他坐前排座位如此靠近舞台，卻沒有與現場歌迷一起為IU應援，直指他「不合群」。不過亦有人力撐柯震東，認為粉絲過於苛刻，「完全不覺得會應援是必要條件，只要進場的時間內有好好投入享受到了就好」、「很會應援=就一定是鐵粉？不能單純喜歡嗎」。

對此柯震東先是回應粉絲的批評，解釋道：「我不知道這是見到夢想中偶像的必要條件！抱歉！我會去學習」，之後更發長文訴心聲，直言希望網民可以給予多些理解及尊重，「我們都應該多跟不理解的一方多理解多學習，少點仇恨少點謾罵，一切都會變更好的！」並且承諾會努力去了解這些自己不熟悉的事物。最後又搞笑表示：「雖然看IU演唱會被罵翻！但我還是得說！這場演唱會給我好多啟發跟醒悟！6800元！我願意給一萬次！直接從劇粉變粉」。