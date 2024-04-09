新片無端變「網大」　張家輝周勵淇慘成磨心被炮轟

影帝張家輝早前接拍內地電影，竟在未有心理準備下「被迫」加入網大男主角行列。面對該片上架後負評如潮，當事人選擇沉默，幸有心水清的影迷為他打氣，認為他已在「有限的條件創造出無限可能」！

家輝早前夥拍周勵淇、譚耀文、唐文龍及洪天照等，演出內地懸疑動作電影《超意神探》，他於戲中扮演記憶力超強的執法者，利用過目不忘的特殊技能與罪犯鬥智鬥力，由於角色患有多重人格，家輝要一人分飾五角，分別以法官、光頭佬及長髮艷女等造型亮相，帶給影迷無限驚喜。

據悉，《超》片由動作演員出身的黃明昇執導，加上有內地著名影視平台作資金後盾，本是誠意之作並屬意影院上映，但近日卻不知原因忽然改變策略，先於網上釋出相關預告片，更在4月4日低調上載到內地平台作點播，令家輝無端端加入「網大大軍」，情況等同「宇宙最強」甄子丹主演的《天龍八部之喬峰傳》，而「張家輝都加入網大行列」，頓成網民熱話！

或在港搞首映禮

不少影迷觀看完《超》片後，狠批劇情不合情理，故意故弄玄虛，正片與回憶片段不斷來回穿插，令觀眾摸不着頭腦，留言「控訴」：「不是浪費錢了，這是在浪費我的生命﹗」有粉絲苦心婆心留言，着家輝不要再為片酬而拍爛片，但其實家輝今次「有苦自己知」﹗幸而有網民持平表示，即使電影質素再差，也看得出家輝落力帶動氣氛節奏，表現專業。有指該片已安排周四於馬來西亞上映，更有意在港搞首映禮，此舉更令一眾主要演員無所適從，大感無奈。