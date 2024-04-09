躋身話題演員榜5強！車銀優4.26香港Solo見面會

韓國男團ASTRO的「臉蛋天才」車銀優之前來港出席品牌活動，吸引大批粉絲瘋狂追星。他於今年2月在首爾展開的Solo見面會《2024 JUST ONE 10 MINUTE MYSTERY ELEVATOR》將於本月26日晚移師香港亞博舉行，是他相隔5年再舉行香港個人見面會。而他主演的韓劇《美好世界》正熱播，他憑該劇登上最新一期「最具話題韓劇演員」排名No.5，首4位依次是《淚之女王》的金智媛、金秀賢、朴成勛及郭東延。

至於在韓國JTBC電視台選秀節目《Super Band》拿下亞軍的四人樂團LUCY，日前（4月7日）舉行出道後首個世界巡迴演唱會的海外首場演出《LUCY 1st WORLD TOUR [written by FLOWER] IN MACAO》。4子提前學廣東話跟樂迷互動，更把香港知名樂隊Dear Jane的歌曲《哪裡只得我共你》重新編曲演唱，炒熱氣氛，成員為報答粉絲而兩度Encore。他們此行也有抽空品嘗當地美食，WonSang興奮表示：「我哋一落機就去咗食葡撻，果然是名不虛傳，好好食！」。

另外，韓團MAMAMOO成員華莎將於下月11日舉辦首個香港粉絲演唱會「HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Hong Kong」，並準備了團體照及親筆簽名等福利給粉絲。