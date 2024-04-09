蘇韻姿被無綫官網除名　自證離巢：接受新挑戰！

藝人蘇韻姿（Andrea）日前完成無綫劇《黑色月光》，除咗同楊茜堯合作外，佢早前又開拍新劇《非份之罪》，擔任其中一個單元女主角。但當大家覺得佢明顯已經解凍之際，即傳出蘇韻姿離開TVB嘅消息，因為TVB官網上已將蘇韻姿除名，佢個人社交網上亦已刪走TVB經理人聯絡資料，雖然佢另一個社交平台仍有保留TVB聯繫方式，疑未更新。

而她之後亦官宣離巢，表示自己要跳出舒適圈，並上載8年前參選港姐時的照片懷緬一番。

全文如下：

依家係時候要跳出自己嘅舒適圈，接受新嘅挑戰啦。

不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。

首先要多謝珍姐，喺我一個人嚟到香港嘅時候，俾（畀）機會我演熊心如，令到我喺香港都可以有一個家。亦都令到多左人認識我、有不同嘅工作，學到好多中文。多謝您咁多年嘅教導栽培。我會好好謹記你教我嘅一切。

多謝樂小姐，由選美到入行，一路都好照顧住我，教我點樣做好一個藝人。仲有Management嘅同事，多謝你哋一直嘅照顧及幫忙，我會加倍努力！

多謝志偉哥！ 你嘅指導，加上鼓勵，令到我發現自己可以有好多可能性。我會keep 住你俾（畀）我嘅正能量。

多謝監製祥哥！喺拍攝愛回家呢幾年嘅鼓勵、你對拍戲嘅熱情、創作力，有直啟發我，真係好榮幸能夠同你合作！

多謝監製佳導，俾（畀）個好好嘅機會我參與黑色月光，令到我見識多咗，學咗好多嘢，非常期待套劇播出！

仲有好多謝俾（畀）機會我嘅綜藝監製們，我知道自己嘅經驗少，所以感激你哋信任，俾（畀）我去嘗試不同嘅工作！

多謝熊家人，冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺。

最後要多謝關心同錫我嘅台前幕後朋友仔！等緊埋位，或者收工嘅時候都會同大家一齊傾偈。我會記住一齊渡過過嘅美好時光！🥰

相信喺未來大家一定能夠再遇到，亦都想藉呢個機會衷心祝福所有朋友，能夠在自己嘅舞台上發光發亮。❤️

問到她有甚麼新發展，她向東網表示：「多謝你！星期四《黑色月光》嘅慶功宴見到大家再傾。」