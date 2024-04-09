趁天氣回暖，很多人都會出外踏青賞花。春日花卉來講，首選人氣的櫻花，除了出國賞櫻，本地日本餐廳亦推出限定的櫻花盛宴，讓大家味蕾來一趟櫻花之旅。

魚鮮花香

清香的櫻花和海鮮相當夾，銅鑼灣日本壽司過江龍名店於即日至5月30日，以櫻花配日本愛媛縣膠厚鯛，打造櫻の味日本愛媛縣膠原鯛套餐。菜式包清新的和歌山蜜柑西洋風鯛色沙律，櫻花木煙熏拖羅伴櫻鯛海膽花卷富有瀠淡煙熏香，粉紅色的紀洲南高梅櫻花蝦冷素麵，色調搶眼，享用前記得打卡。其他有鹽燒鯛魚配蕪菁木魚汁、豪華拖羅鯛魚白湯茶漬飯和甜品四式拼盤，令人回味。

物盡其用

除了用櫻花入饌，其實櫻葉和櫻木都可物盡其用。尖沙咀串燒專門店近日推出春日菜單，日本櫻葉半生熟雞脊柳以阿波酢橘雞加櫻葉和櫻花熟成，風味獨特。忌廉芝士魚子醬伴櫻木熏製秋田漬物，富濃郁奶香和淡淡熏香。主食就有金柑櫻花平打烏冬和櫻花蝦櫻花飯糰。此外，春日菜單還有宮崎日向夏春野菜豚肉沙律、傳香料納豆、究極春野菜廣島蠔海膽湯鍋和鹿兒島A5中山黑毛和牛及北海道海膽朴葉燒等選擇。

東京札幌風味

日本不同地區，在飲食上有各有特色。飲食集團旗下2間當代日本餐廳，分別為客人提同不同風味的日本櫻花料理。鰂魚涌店於即日至4月14日推出東京櫻花主題晚餐，菜式有櫻花壽司和刺身系列，品嘗完三文魚櫻花太卷後，另外有豚肉生薑燒配櫻花蝦和經典天婦羅蕎麥麵，最後以日本和菓子櫻花最中餅作結。上環店於4月19日至28日推札幌櫻花主題晚餐，菜式有開胃前菜、蟹肉三文魚櫻花太卷、鱸魚西京燒和日本和菓子櫻花最中餅等，兩款套餐可揀清酒或餐酒拼配，提升品味體驗。

日系秘魯風

日本美食混入異國風情，滋味與別不同。尖沙咀一間五星級酒店日系秘魯餐廳於4月替出7道菜的櫻花慶典晚宴，櫻花祭三味拼盤中的金目鯛會配日本生薑、檸檬汁和櫻花醬，烤龍蝦配紫蘇莎莎及櫻花水芹，甘甜交雜。必吃的士多啤梨櫻花和菓子，配荔枝雪葩和櫻花啫喱，最是滿足。此外，餐廳亦推出全新周六早午餐，共有22款持色小食、壽司、刺身和沙律等選擇，主菜可從石蝦天婦羅、香煎牛柳、迷你和牛鵝肝漢堡和焗椰菜花等揀選2款，同樣豐富。

造型精緻

美食除講食材配搭，餐具、擺盤和意境等配合都好重要。尖東一間五星級酒店高級日本料理於4月推出櫻花特色午餐和懷石料理，美食配特別餐具和擺盤，盡善盡美。午餐的雜錦拼盤有日式燒三文魚、小糯米糰、櫻花芝麻豆腐和煮新鮮腐皮伴蟹肉等，用粉色花形瓷器配襯，其他有選用粉紅色食材如鯛魚蟹肉和三文魚子入饌，甜品的慕絲伴啫喱和雪糕加入鹽漬櫻花。懷石料理就以鹽漬櫻花、櫻花鯛魚和櫻花蝦等入饌，包括蒸蛋伴櫻花鯛魚、柚子醬燒目鯛魚及竹筍、櫻花芝麻豆腐伴海膽及蠶豆、浸煮青菜伴櫻花蝦等經典美食，造型有意境。