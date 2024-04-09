汪小菲拖未婚妻踩入「情敵」具俊曄家鄉：在韓國開分店

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲近日宣布同台灣女友Mandy（馬筱梅）結婚，網上更瘋傳Mandy疑似懷孕，不過未正式過門，Mandy就被網友拎嚟同大S各方面做對比，而汪小菲就被拎嚟同大S現任韓籍老公具俊曄對比。具俊曄尋日（8日）就喺台灣接受媒體訪問，談地震時佢當下同大S一齊：「我抓着她的手，我很擔心大樓倒了」放閃。點知另一邊廂，汪小菲則帶埋準老婆Mandy同遊韓國首爾，仲喺具俊曄家鄉晒恩愛相放話：「在韓國開分店！」

見汪小菲攬住未來索妻Mandy合照，未婚妻身穿白色毛絨貼身上身同裙，前凸後翹好養眼，身上仲拎住奢侈品牌包包勁貴氣，汪小菲一時翹Mandy手相視而笑，一時又攬到實同賞風景，恩愛無限。汪小：「第一次來首爾，就算是我倆出國的第一次旅行也是陪我來工作。謝謝你」更表示打算喺當地開佢間餐廳嘅分店，睇到網友食晒花生。

而二人之前晒出嘅大鑽戒，就被網上博主推估疑似係出自英國珠寶品牌，有人估係2卡，亦有人估係3卡，價值由70萬人民幣（約77萬港元）至上百萬人民幣（約110萬港元）都有人估。