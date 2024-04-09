本日日本：綠色季節　山頂坐超巨鞦韆

日本主打滑雪場的酒店及度假村於冬季結束後，將初夏至秋季這段期間稱為綠色季節（Green Season），趁大地回春、積雪消散，推出提供周邊戶外活動及時令美食的開季項目。其中長野縣北安曇郡的度假村除了有騎馬、山地單車及森林導覽等連串活動外，更有設在海拔1,100米高的超巨型鞦韆讓你邊玩邊俯瞰優美田園風光。同縣諏訪郡和下高井郡的度假村亦各有應季推廣，教旅客樂在其中。

----------------------------

北安曇郡：高山之上 痛快搖盪

位於長野縣北安曇郡、可觀賞白馬三山（白馬岳、杓子岳、白馬鑓岳）美麗景色的白馬岩岳Mountain Resort，其滑雪場於冬季是人氣滑雪勝地，踏入春季則有不一樣的賣點。該度假村於4月19日至11月17日期間進行Green Season營業，讓訪客體驗多種戶外玩意，焦點莫過於在上年年底登場的「白馬巨型鞦韆」，坐落於海拔1,100米的高山上，座位離地面約10米，由於這是一部捲起式鞦韆，坐上後一開始晃動，便會自動愈晃愈帶勁，最大傾前幅度達6米高，帶來媲美機動遊戲的快感，向前衝時更讓你有恍如飛往前方飛驒山脈及白馬村田園的痛快。其他玩樂設施方面，度假村既有越野單車場岩岳MTB Park、亦有海拔1,300米高的觀景台咖啡店Hakuba Mountain Harbor，及有露營場白馬岩岳Mountain Field等，並同時提供騎馬、山景卡丁車、四輪越野車、森林導覽、音樂會及瑜伽等活動。飲食方面亦有驚喜，內有多間餐廳選擇，剛於上年12月有湯品專門店Soup Stock Tokyo在此開設了分店，並提供此店限定的原創菜單，值得一試。

----------------------------

諏訪郡：空中纜車 徒步登頂

同樣是長野縣人氣滑雪場、位於諏訪郡富士見町的富士見Panorama Resort，憑着坐擁7條滑雪道及八岳美景而深受遊客歡迎。該度假村於Green Season時段搖身一變，山坡會化身為山地單車公園，亦提供滑翔傘及越野跑等活動。與此同時，度假村旗下的8人纜車會於4月26日起運行，該纜車的標高差為780米，整段車程約15分鐘，期間乘客可俯瞰富士見町獨有風景外，到達山頂站後度假村亦提供多條健行路線，當中最熱門的莫過於來回行程約3小時的入笠山山頂路線。位於赤石山脈北端位置、有「花之寶庫」之稱的入笠山，沿途可見識未被破壞的天然風光外，其海拔1,955米高的山頂更可360度一覽八岳、富士山、赤石山脈、木曾山脈及飛驒山脈等美景。如果懶得走的話，距離山頂站約10分鐘距離則有入笠濕原，於6月在斜坡上有多達100萬株鈴蘭盛放，非常壯觀。不可錯過的還有距離車站僅5分鐘路程的八岳展望台，這裏被認定為戀人聖地，有壯麗的八岳景色相伴下，絕對適合拖友前來約會。

----------------------------

下高井郡：觀景平台 夢幻雲海

位於長野縣下高井郡山之內町的龍王Mountain Resort，主要由滑雪場龍王Ski Park、觀景平台SORA terrace及露營場SORA Glamping Resort所構成。冬季完結後，度假村於4月27日起開始Green Season營業，當中的焦點有位於標高達1,770米的兩層山頂觀景平台SORA terrace，是俯瞰長野市、中野市、飯山市、木島平村的絕佳景點，天氣條件好的話更可看到宛如仙境般的雲海。平台同時設有咖啡店讓你邊歎啡邊賞景，店內供應長野縣產的新鮮食材炮製食品，推介當中的雲海包湯，盛載湯的杯上有令你想起雲朵的酥皮！ 不可錯過的還有長野縣一大豪華露營設施SORA Glamping Resort，其與眾不同之處在於營地建在滑雪場的斜波上，而斜坡特別切割成梯田形狀，創造出獨特露營環境。露營地共有14個圓頂帳篷，當中6個是以雲作主題的概念帳篷，內有舒適床鋪家具，並提供以燒烤套餐為主菜的豐盛晚餐，飲飽食醉後躺在吊床上仰望，可將夜空中的無數閃爍星星盡收眼底呢。