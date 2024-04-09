本日日本：綠色季節 山頂坐超巨鞦韆
2024年04月09日 17:00
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日本主打滑雪場的酒店及度假村於初夏至秋季這段期間稱為綠色季節，並趁勢推出提供周邊戶外活動及時令美食的開季項目。（互聯網）
日本主打滑雪場的酒店及度假村於冬季結束後，將初夏至秋季這段期間稱為綠色季節（Green Season），趁大地回春、積雪消散，推出提供周邊戶外活動及時令美食的開季項目。其中長野縣北安曇郡的度假村除了有騎馬、山地單車及森林導覽等連串活動外，更有設在海拔1,100米高的超巨型鞦韆讓你邊玩邊俯瞰優美田園風光。同縣諏訪郡和下高井郡的度假村亦各有應季推廣，教旅客樂在其中。
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北安曇郡：高山之上 痛快搖盪
位於長野縣北安曇郡、可觀賞白馬三山（白馬岳、杓子岳、白馬鑓岳）美麗景色的白馬岩岳Mountain Resort，其滑雪場於冬季是人氣滑雪勝地，踏入春季則有不一樣的賣點。該度假村於4月19日至11月17日期間進行Green Season營業，讓訪客體驗多種戶外玩意，焦點莫過於在上年年底登場的「白馬巨型鞦韆」，坐落於海拔1,100米的高山上，座位離地面約10米，由於這是一部捲起式鞦韆，坐上後一開始晃動，便會自動愈晃愈帶勁，最大傾前幅度達6米高，帶來媲美機動遊戲的快感，向前衝時更讓你有恍如飛往前方飛驒山脈及白馬村田園的痛快。其他玩樂設施方面，度假村既有越野單車場岩岳MTB Park、亦有海拔1,300米高的觀景台咖啡店Hakuba Mountain Harbor，及有露營場白馬岩岳Mountain Field等，並同時提供騎馬、山景卡丁車、四輪越野車、森林導覽、音樂會及瑜伽等活動。飲食方面亦有驚喜，內有多間餐廳選擇，剛於上年12月有湯品專門店Soup Stock Tokyo在此開設了分店，並提供此店限定的原創菜單，值得一試。
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諏訪郡：空中纜車 徒步登頂
同樣是長野縣人氣滑雪場、位於諏訪郡富士見町的富士見Panorama Resort，憑着坐擁7條滑雪道及八岳美景而深受遊客歡迎。該度假村於Green Season時段搖身一變，山坡會化身為山地單車公園，亦提供滑翔傘及越野跑等活動。與此同時，度假村旗下的8人纜車會於4月26日起運行，該纜車的標高差為780米，整段車程約15分鐘，期間乘客可俯瞰富士見町獨有風景外，到達山頂站後度假村亦提供多條健行路線，當中最熱門的莫過於來回行程約3小時的入笠山山頂路線。位於赤石山脈北端位置、有「花之寶庫」之稱的入笠山，沿途可見識未被破壞的天然風光外，其海拔1,955米高的山頂更可360度一覽八岳、富士山、赤石山脈、木曾山脈及飛驒山脈等美景。如果懶得走的話，距離山頂站約10分鐘距離則有入笠濕原，於6月在斜坡上有多達100萬株鈴蘭盛放，非常壯觀。不可錯過的還有距離車站僅5分鐘路程的八岳展望台，這裏被認定為戀人聖地，有壯麗的八岳景色相伴下，絕對適合拖友前來約會。
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下高井郡：觀景平台 夢幻雲海
位於長野縣下高井郡山之內町的龍王Mountain Resort，主要由滑雪場龍王Ski Park、觀景平台SORA terrace及露營場SORA Glamping Resort所構成。冬季完結後，度假村於4月27日起開始Green Season營業，當中的焦點有位於標高達1,770米的兩層山頂觀景平台SORA terrace，是俯瞰長野市、中野市、飯山市、木島平村的絕佳景點，天氣條件好的話更可看到宛如仙境般的雲海。平台同時設有咖啡店讓你邊歎啡邊賞景，店內供應長野縣產的新鮮食材炮製食品，推介當中的雲海包湯，盛載湯的杯上有令你想起雲朵的酥皮！ 不可錯過的還有長野縣一大豪華露營設施SORA Glamping Resort，其與眾不同之處在於營地建在滑雪場的斜波上，而斜坡特別切割成梯田形狀，創造出獨特露營環境。露營地共有14個圓頂帳篷，當中6個是以雲作主題的概念帳篷，內有舒適床鋪家具，並提供以燒烤套餐為主菜的豐盛晚餐，飲飽食醉後躺在吊床上仰望，可將夜空中的無數閃爍星星盡收眼底呢。