美國男星Drake Bell早前於紀錄片《Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV》自爆多年前為美國兒童頻道Nickelodeon拍攝節目時被工作人員性侵,節目播出後獲得很大迴響,該節目亦爆出頻道的監製Dan Schneider的惡行,指他於2010年美國天后Ariana Grande參演的兒童劇集《勝利之歌》(Victorious)中加入大量性暗示及意淫場面。

紀錄片中指Dan Schneider安排當時年僅16歲的Ariana Grande於劇集中做出多個意淫的動作,包括被幾位男童星用水槍射以及拎住水樽淋自己的情節,網民翻看後都認為不恰當。而監製亦被指有戀足癖,曾在劇集中加入童星將腳趾放入口中以及足部的大特寫等鏡頭來滿足自己。而紀錄片播出後,監製與團隊亦有回應指拍攝期間童星的父母都有在片場,更直指紀錄片作出的指控不實。