東冲有料到：香港最邪惡的泰式炭燒大河蝦飯

於沙田新開張的泰菜餐廳可吃到泰國炭燒大河蝦，在香港可謂相當難得！（胡慧冲提供）

身處香港也可吃到泰國的炭燒大河蝦？絕無花假！雖然香港有不少泰式菜館，但可以吃到泰國炭燒大河蝦的店則寥寥可數。

最近在沙田某商場新開的餐廳卻有辦法輸入泰國的大河蝦。

這店提供的大河蝦肉質爽口彈牙，並且更採用了相當邪惡的食用方式！話說該蝦最美味的莫過於其蝦膏，餐廳會原隻大蝦上枱之餘，更會附上一小客白飯，讓大家可將蝦膏拌飯，絕對係超級滋味，同時也超級邪惡。餐廳採用地道的烹調方法，也加入了配合港人口味的食法。

這間店的老闆從事飲食業多年，另外兩位拍檔夥伴在泰國也是鼎鼎有名，一位是泰國著名中菜餐廳文苑的文總，另一位則是米芝蓮泰國星級大廚，三位聯手的餐廳當然有睇頭。就以飲品為例，這陣子十分流行的手打檸檬茶，這店採用的是泰式茶膽，味道分外濃郁。其他菜式亦花心思，有少許中國菜的口味，同時洋溢着泰式風情。

無論是午市晚市，這裏都座無虛席，甚難搵位，有機會的話值得一試。

小弟由於在泰國吃了太多泰菜，回港後幾乎都沒有進食意欲。唯獨吃過這間店後，卻有想「翻兜」的衝動。

胡慧冲