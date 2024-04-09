雲浩影搵香港男神打情罵俏　唔夠喉恨識法國靚仔

歌手雲浩影（Cloud）的新歌《慢性分手》MV落足重本，由去年金像獎最佳剪接李謙明執導外，更邀來男神劉俊謙擔任男主角，故事以一張梳化見證他們由熱戀到分手，劉俊謙頭枕在Cloud大髀上和拖手仔等打情罵俏的情節，相當浪漫。之後感情轉淡至決定分手，火燒梳化以結束關係，看着愛情灰飛煙滅，Cloud心痛得泣不成聲。

他們合力將象徵愛情的梳化搬走，卻非常不協調，一個快一個慢，一個行一個停，至輪流發脾氣，最後看着火燒梳化，愛情變為灰燼。劉俊謙表示：「呢對情侶要結束關係，梳化似係一個比喻，將大家嘅東西拖去燒咗佢，一齊搬好辛苦又好吃力，有一方繼續想搬，有一方好攰唔想搬，拖拖拉拉，比喻情侶難免步入呢個關係。」Cloud亦稱：「梳化喺呢個MV好有象徵意義，兩個人搬入新居時傾吓張梳化擺喺邊，然後喺梳化上發生好多甜蜜溫馨嘅回憶，到最尾決定用唔到要丟咗佢，都象徵一段關係嘅變化。搬梳化嘅過程會見到男女雙方步伐不一致、鬥氣、互相不體諒等狀況。」

雖然MV結局非常傷感，但Cloud被劉俊謙的笑話氹得笑逐顏開，她表示：「呢首歌講述一對長期戀愛嘅男女，關係慢慢走到結束，比較傷感，但因為有佢參與就變得唔係咁傷感。」原來劉俊謙覺得跟Cloud不太熟落關係，拍攝時想打開話匣子而講笑話，但就不太好笑，Cloud即安慰他說：「其實都幾好笑嘅，大家都笑得出，同事仲叫我做好表情管理添！阿謙好Nice好親切，最初我有少少緊張同埋怕醜，但佢好主動令到氣氛都冇咁尷尬，所以拍攝順利。」

最開心是，劉俊謙指父母乃「迷雲黨」（Cloud歌迷暱稱），他說：「我爸爸媽媽好鍾意佢，當年歌唱比賽，我哋全家人一齊睇佢唱歌。」Cloud頓時受寵若驚，連聲多謝。劉俊謙亦自言好欣賞Cloud，讚她的歌聲有種清泉感覺，「當時歌唱比賽聽已經覺得呢個女仔係清泉。」已好久無在香港拍MV，故能參與其中，感覺榮幸。Cloud亦禮尚往來，讚他有紳士風度、體貼又靚仔，「拍攝時我都忍唔住同佢講：『你真係好靚仔！』大家有無留意其實佢把聲好好聽呀！」Cloud上首歌《回憶半分鐘》MV與日本靚仔合作，今次跟劉俊謙，笑言下次希望去法國拍MV與法國靚仔合作。