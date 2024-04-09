Feynman寸嘴得罪人　吳鎮宇發文跪低：要教育一下

藝人吳鎮宇的兒子Feynman可謂傳遺了爸爸的幽默本色，活躍於社交網的Feynman不時都會跟網民搞笑互動，更會發文開老竇玩笑，引爆笑彈之餘亦備受爭議，不過上年8月他疑難抵輿論壓力，宣布退出社交網，帳戶不會再更新，但近日他再次活躍於社交網。

近日吳鎮宇於真人騷《無限超越班2》因心直口快點評參賽者而引爆笑彈，有網民到Feynman社交網留言打趣，怎料Feynman竟激罕蒲頭，搞笑與爸爸吳鎮宇劃清界線，「重新認識一下，我叫王晶衛不認識甚麽吳鎮宇，不認識誰是吳費曼，沒有看過無限造孽班。本人不上學的不識字，在一家黑膠點（店）上班。以上都是語音輸入。」並附上三張相，分別是相關留言截圖、羅嘉良劇集對白『你爸爸傷心是必然的』，以及吳鎮宇在《無間道Ⅱ》飾演的「倪永孝」角色黑白遺照，相中則寫着「號主本人因意外離世，永遠懷念！」雖然隨後Feynman將遺照刪除，但依然掀起熱議。

之後Feynman又與真人騷的參賽者於留言區互動，説話間更無意得罪對方，兩人的互動惹來網民熱議。得知Feynman得罪人，作為爸爸的吳鎮宇即於發文跪低，表示會認真教育孩子，「我家兒子，吳費曼最近又出現在微博，頻上熱搜，當然小孩子的瘋言疯語，大家也會一笑而过，但作為家長的我，發現有一點是要教育一下的，就是不能用微博來刷存在感，為博取別人的眼光而活，是一個可悲的活着！」