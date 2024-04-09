古天樂恨畀洪金寶打　功架十足獲認證「好打得」

影帝古天樂（古仔）與洪金寶於新片《九龍城寨之圍城》首次上演銀幕對打，雖然過往多次合作，但二人卻未曾認真對打過，古仔曾笑言被前輩洪金寶打是夢想之一，而片中二人別飾演城寨守護者及為錢無惡不作的壞人，連洪金寶也自言其角色壞到不得了：「除了不做好事，其他事有錢就會去做，不擇手段就是想搵錢。」

談及二人的對打戲，古仔表示：「我們是第一次一起演戲，他當武術指導拍我很多次，與他打是開心的，他打得很精彩，做武術指導拍的電影都很精彩，有機會跟他打一次亦是一個很難忘的經歷。」而該場戲份，2人使出真功夫，到真正完成拍攝後，古仔亦有問候洪金寶狀況，洪金寶聞言即風趣回應：「冇事！痛啫！」但事後對古仔亦讚口不絕：「我以為他拍我的戲打得，原來他拍這部戲都如此打得，他有好多動作做得好好。」

而於曝光的動作篇製作特輯中，其他有份參與的演員亦非常吸睛，如林峯展現靈活身手，飛簷走壁，跳躍瞓身，揮舞雙斧以寡敵眾等場面令人看得熱血沸騰，而劉俊謙的騎飛電單車、胡子彤利落揮武士刀、張文傑凌空分腿，一起抗敵當中施展超凡身手動作，繼而洪金寶與古天樂對打，舞動長棍怒插古仔喉嚨一場亦是焦點所在，任賢齊則分享拍攝點滴：「今次要學洪拳、紮馬，一班年輕演員，攞西洋刀、駕電單車追逐，跳躍及動作拍攝都非常精彩。」