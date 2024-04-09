王菲秘戀富二代　張子丰開腔：結婚再話畀大家知！

前港姐王菲與唱片公司太子爺張子丰拍攝劇集《法言人》時撻着，兩人一直愛得低調，但近日張子丰與一大班朋友為王菲慶生，兩人肩貼肩齊齊捧着生日蛋糕，戀情浮面。張子丰晚上在尖沙咀出席劇集《逆天奇案2》宣傳，被問到是否有意公開戀情？他說：「感情事一向都係希望低調，順其自然啦，如果結婚嘅話就再話畀大家知。」他大讚王菲是好女仔、好乖、有時也好搞笑，至於是否已見家長則不願透露。問到是否好事近？他則說：「我年紀都唔細，不過，都想拚搏下事業先，都要儲老婆本。」

同場的馮盈盈透露將會出場，並指一出場就與高鈞賢「放閃」，該場戲原本更要咀嘴，但臨時卻叫停，她說：「完本要蜻蜓點水錫錫，但係大庭廣眾，覺得好似唔係幾啱氣氛，所以我哋同導演商量過最後取消咗，不過，之後都有好多sweet戲，好似偶像劇咁浪漫。」盈盈笑言浪漫戲連女導演也拍到尖叫，甚有韓劇味道，問到她拍攝時是否也心花怒放？她說：「反而有啲緊張，因為第一次同高鈞賢合作，但係出來嘅效果導演、監製都話OK 。」

盈盈在戲中有不少情緒喊戲挑戰，為此她透露事前找了泰臣擔任演戲老師，事先排練每場戲，相當認真，她說：「都用咗好多時間去排戲，好多謝泰臣畀咗個友情價我，不過，都畀咗好多學費。」