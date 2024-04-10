娛圈單打︱母子戀激親阿媽　內地傳聞真定假

16歲仔玩母子戀，唔係呀？係呀，謝霆鋒、張栢芝所出的大仔Lucas，驚傳戀上46歲女滑雪教練，仲共賦同居，激到栢芝紮紮跳！呢個古仔夠晒Juicy，不過幾位主角至今冇回應，而且傳聞由內地傳出，似乎唔多可信喎。

當然，世事無奇不有，尤其老竇霆鋒一樣愛上大自己11歲的王菲，而阿爺謝賢的女友則細自己幾十年，Lucas會唔會「遺傳」父系「傳統」，好難講得埋。之不過，若以常理推測，就算Lucas要玩姊弟戀，都唔使搵個40幾歲、仲老過自己阿媽嘅嬸嬸啫，唔通真係老藕驅風咩？

嗱，呢單奇聞原來又係由內地傳出。話說霆鋒舊年帶Lucas一齊去澳洲滑雪，共敍天倫，同行正正有一位40多歲的女滑雪教練。就係咁，內地一位博主繪聲繪影指出，Lucas同女教練陷入熱戀，仲唔理阿媽反對住埋一齊，係真愛咁話！

內地傳聞有幾多成真，大家心中有數。好似內地去年傳出，梁朝偉喺日本金屋藏嬌，同內地女星程瀟仔都生埋，結果唔止程瀟批評傳聞假得離譜，偉仔仲罕有發出聲明，直斥惡意造謠，揚言採取法律行動。又好似再早前，內地竟然傳聞周慧敏離婚、羅嘉良生癌、梁洛施同王傑結婚，全部都被當事人嚴正否認。

所以話啫，Lucas由學滑雪變成同女教練同居，孰真孰假，大家應該心中有數。至於栢芝，的確好耐冇蒲頭，連社交網都冇乜更新，難怪被傳病咗入院。但與其話佢畀阿仔激親，倒不如循其他方向諗。此前已有傳栢芝再次大肚，佢向來母愛氾濫，唔通係堅嘅？