東方日報C1：蘇韻姿「細龍生」輪住走　林鈺洧獲急召《回家》

近年經濟增長極之緩慢，各行各業陷入蕭條，娛樂事業亦不能幸免，除了電影市道黯淡之餘，電視業亦遭受嚴重打擊。無綫旗下藝人因合約、薪酬問題相繼離巢，除了昨日在社交網公布消息的蘇韻姿，「細龍生」鄭世豪亦即將離開。王牌處境劇《愛．回家》急需新血，首次拍劇的前港姐冠軍林鈺洧就會以男仔頭角色加入。

無綫業績持續虧損，之前主席許濤表示惟有致力增收入減成本，製作方面精用資源，成本效益不大的項目將會淘汰。有見成效不大，無綫亦向旗下藝人落手，轉換合作形式或減薪作配合。不過，昨日再有藝人宣布離巢，在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「紅衫魚」一角入屋的蘇韻姿，在社交網宣布離開效力8年的TVB，據知除了她之外，另一《愛》劇的核心成員「細龍生」鄭世豪亦即將離巢，現時已沒有參與《愛》劇拍攝。

蘇韻姿去年曾被指工作態度差及經常遲到，被踢出《愛》劇，她一直未能「回家」，沒工作的她早前在外面做音樂劇，坦言大感滿足，直至早前無綫開拍新劇《非份之罪》，她才解封獲派工作，並於新劇《黑色月光》中有機會跟視后楊茜堯合作。以為暫露曙光之時，昨日她竟在社交平台宣布離巢，並刪走了TVB經理人聯絡資料，劃清界線，無綫亦好快手，在官網將她除名。蘇韻姿在社交網發長文，表示要跳出舒適圈，接受新挑戰：「不經不覺嚟咗香港八年，我已經成長咗好多，學到好多嘢。喺呢一度遇到好多錫我嘅人，實在係好幸運。」文中她感謝多位曾給她機會的高層，包括曾勵珍、樂易玲、監製林建祥及鍾澍佳等，亦多謝《愛》劇熊家各人：「冇家人喺香港嘅我，感恩有你哋就有家嘅感覺。」不過，當記者聯絡她問到之後有何新發展時，她只表示：「多謝！星期四《黑色月光》嘅慶功宴見到大家再傾。」

除了蘇韻姿外，即將離巢的還有效力23年、2001年加入無綫的鄭世豪。他曾坦言一直憑《愛》劇的演出收入讓自己繼續追夢，自資出歌，據知今次毅然離巢，是因合約價談不攏而走。

綜藝節流 《華姐》復辦無望

《愛》劇是無綫長壽又收視佳的劇集，演員出出入入實屬正常，雖然有演員相繼離開，但亦有新血入劇。本報收到消息指前港姐冠軍林鈺洧將會加盟《愛》劇，於「接龍初戀cafe」做侍應，更會以男人頭角色示人。林鈺洧近年修心養性，漸有觀眾緣，故獲高層給予機會，今次是她首次正式入劇組，她受訪時說：「我都想拍吓劇，覺得呢套劇好好睇。」

至於無綫綜藝節目方面，近年的《中年好聲音》及《亞洲超星團》都有不少好評，不過鑑於成本效應，廣告量驟降，故節目對比以往實在少之又少，日前總經理曾志偉才指今年會復辦《國際中華小姐》競選，但有消息指現時相關計劃亦會煞停，對上一次舉辦已是2019年，當年由陳曉華奪冠。

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