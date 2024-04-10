蔡卓妍孖曾樂彤遊韓　約鄭秀妍許茹芸聚舊

藝人蔡卓妍（阿Sa）一向熱愛旅遊，今日（9日）她在社交平台分享與師妹曾樂彤結伴到韓國旅行的靚相，除了靚人靚景和美食相之外，阿Sa還分享與當地兩位好友的合照，令網民相當驚喜。

相中見她跟台灣女歌手許茹芸和韓國女星鄭秀妍（Jessica）的合照，原來三人前年因合作內地真人騷《乘風破浪的姐姐3》而認識，而許茹芸與韓籍老公Mr.Big結婚後定居當地，所以阿Sa此行亦順道探望好友們，相中見素顏的Jessica以真臉目跟阿Sa見面，二人不但頭貼頭合照，Jessica還嘟咀扮可愛，足見二人交情匪淺。

阿Sa標註了曾樂彤，留言：「其實私底下我真係一個好懶影相嘅人，所以真係好需要有一啲好鍾意影相，記錄低生活片段嘅朋友。」之後又標註好姊妹容祖兒：「仲有你（雖然呢個旅程冇你份）。」她又指今次旅程很開心見到好多好朋友，又認識好多新朋友，期待下次再相會。祖兒搞笑回覆阿Sa：「我係痴漢。」

曾樂彤亦分享了多張跟阿Sa嘆美食的照片，充滿罪惡感的她留言：「和我的拍當犯罪中。」阿Sa即搞笑留言：「永遠在犯罪中的夥伴。」而網民則封二人是「小吃貨」。