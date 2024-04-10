第二屆「城市創科大挑戰」現正接受報名　徵集創科方案　為香港未來獻計

【特約報道】科技日趨發達，善用科技不但能改善日常生活，還幫到人、幫到環境！為普及創科文化、推動創新科技在社會上的應用，由創新科技署主辦、香港科技園公司為合辦夥伴的第二屆「城市創科大挑戰」正式啟動！今屆比賽以「香港有計」為主題，邀請各界人士就「山人有計(山系)」和「幫人有計(社區關愛)」兩個議題為香港出謀獻計，透過創科方案，提升大自然體驗和建立關愛社會，優勝者更有機會獲得港幣一百萬元共創基金，將意念實現！

上屆優勝者：比賽提供理想平台和資源實踐意念

在活動啟動禮上，第一屆比賽優勝者特別上台分享經驗，指比賽提供理想平台和資源予他們實踐創科方案，把意念轉化落地，為生活提供便利。東華三院蔡榮星小學學生梁文瑄是分享者之一，由她設計的「銀髮老友記」機械人可提醒長者服藥及收集維生指數，讓她成為上屆初小組冠軍及最喜愛獎得主。她指創科不限年齡，年紀小小也能發揮創意，鼓勵其他人也一同參加比賽。

Open Ocean Engineering的Clearbot海洋垃圾清理艇借助AI大量收集從港口漂出的海洋垃圾，於上屆獲得公開組創新獎(環境可持續發展)。聯合創辦人Utkarsh Goel表示參賽期間獲得各範疇的支援，助他們設計、研發及了解市場需要，並得到創新科技署的資助以製作產品原型。他鼓勵從事創科工作的人士要踴躍參加今屆比賽，勿錯過機會。

駿宙科技有限公司所開發的SmartPresenter智能演講訓練應用程式於上屆奪得大學/大專院校組的創新獎(保持社交聯繫)，創辦人馬玉駿說：「程式幫助用戶在疫情期間提升演講技巧，開發期間有導師定期跟我們開會，令方案更貼地。過程中又有機會跟一 些NGO合作測試，助我們建立龐大數據庫，得到用家意見改善痛點。」他表示程式已在經在App Store等平台上架，成功把意念變成現實令他有極大滿足感。

現正接受報名 高達一百萬研發資金實現創科方案

第二屆「城市創科大挑戰」即日起至5月16日接受報名，歡迎中小學生、本地及非本地的大學大專生，以及社會各界人士參與。比賽邀請參加者在「山人有計」和「幫人有計」兩個議題下提出創科方案去解決生活上遇到的難題。「山人有計」的議題圍繞利用創新科技提升郊野公園和露營地點營運管理及遠足者大自然體驗；而「幫人有計」的議題則通過創科支援長者及殘疾人士的照顧者及機構。

各組別的優勝者可獲獎金、獎座及獎狀，公開組和大學/大專院校組的優勝者更有機會獲得高達港幣一百萬元的研發資金和培訓以優化其創科方案，並在特定試點，包括政府部門或公營機構試用。與此同時，比賽將舉辦一連串工作坊、講座和培訓，介紹比賽議題和創科的相關知識，所有活動費用全免，歡迎市民參與。有關活動詳情，可瀏覽「城市創科大挑戰」網頁(citytechgc.hk)。

第二屆「城市創科大挑戰」

主辦機構：創新科技署

合辦夥伴：香港科技園公司

報名日期：即日至5月16日

線上簡介會日期：4月15日 (下午3時至5時) (歡迎在活動網頁報名參與)

網址：citytechgc.hk

查詢：enquiry.hkcitygc@hkstp.org

電話：2629 6718