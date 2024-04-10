無綫又走一個︱翟威廉上月底低調離巢：換合作方式！

無綫小花蘇韻姿昨日（9日）宣布離巢，東網亦爆連「細龍生」鄭世豪亦即將離開娘家。原來前香港先生冠軍翟威廉亦已低調跟無綫完約，在上月底39歲生日當天，正式與無綫結束13年賓主關係，雙方換個方式合作。

翟威廉指自己近日太忙，亦失去了玩社交網的熱情，所以一直未正式公布離巢消息，講到離開的原因，他否認與工作機會有關，並幫舊公司講好話說：「其實公司都畀好多機會我，唔係太關事，本身我冇乜特別怨言，有啱又唔啱，每間公司都有。」他表示現時不是與無綫完全斷絕，始終這個行頭很窄，將來做外判劇或其他節目，也可能會接到無綫的工作，他說：「TVB某程度上做咗咁多年，換過合作方式，唔再做員工，但係因為我哋每年都要喺嗰度搞Band show，同埋邵氏嗰啲劇我都仲係拍緊嘅，Keep住有做，只係自由啲可以周圍去唔同地方拍。」

講到傾約時對方有冇開出條件挽留，他說：「續約最緊要睇返工作模式，依家有好多嘢我都已經自己做，自己出去接Show，出面有脈絡同經理人，冇所謂嘅，遲早嘅事，兩邊我都冇所謂。」他表示還有好幾套劇未出街，包括王心慰監製的《異空感應》、《非份之罪》；林志華監製的《非常檢控觀》等，目前他仍在拍攝《執法者們》，相信將來都有機會再與舊同事合作。

講到離開TVB的感受，他說：「我都差唔多做咗13年，好多識得嘅人，見到好多變遷，我身邊好多朋友都係TVB，都有Keep住聯絡呀，玩呀，始終香港依家都好難做，不論係藝能界，好多界別都好難做，睇吓大家點樣謀求個更好嘅模式，要生存落去或者點樣製作，或者點樣有更多好嘅機遇。」

翟威廉本身都有接不同的司儀工作，曾在日本留學的他，近年忙於打理日本清酒的生意，早前更獲日本大町市委任為首位外籍觀光大使，講到未來發展動向，他表示外頭工作都多，又謂：「咩都有，本身我自己都已經做緊生意，搞清酒，日本生意多多，日本藝能界嘅工作都有，有喺出面接下Band show，亦都有做開經理人嘅搵番我。」