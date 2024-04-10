辦公室久坐族如何返工郁多啲？

你知道自己一天日究竟坐多久嗎？現代人工作坐着、吃飯坐着、通勤也坐着，特別是從事文職工作的朋友，幾乎每天坐上8小時，甚至更久。這樣的工作看似輕鬆，實質上會引發各種問題，遠不止腰酸背痛這麽簡單。有研究指出只要每天坐超過6小時，就比每天坐少於3小時的人，死亡風險高出達19%，不過現在你還可以做以下事情來防止這種情況發生。

辦公室久坐族因長時間坐著使用電腦，保持著相同的姿勢，壓力集中在特定部位，又缺乏伸展運動，久而久之對身體造成各種負擔，以下幾個問題最為常見：

1.腰椎病：坐姿不良加上長期久坐，或是長期固定某個姿勢坐着，容易使人體腰部軟組織一直處於高壓的緊張狀態，導致腰椎軟組織缺血，造成腰椎肌肉的及腰椎損傷。

2.肩頸疲勞：長時間脖頸向前伸的盯著電腦的姿勢、聳肩敲鍵盤，會讓頸椎承受壓力，造成疲勞與疼痛，肩膀也會產生僵硬不適的情況。

3.痔瘡：久坐不運動，會阻礙臀、腰部的血液循環，讓人容易患上痔瘡，或讓痔瘡患者的病情更加嚴重。

4.靜脈曲張：坐著不動會使腿部肌肉收縮不足、血液循環不良，增加下肢靜脈曲張的風險，嚴重更可能導致下肢水腫及疼痛。

5.身體肥胖：肥胖也是辦公室久坐族的常見問題，因身體消耗的熱量減少，體重會因而增加，並增加罹患代謝症候群及糖尿病的風險。

6.消化不良：長時間坐着不動，影響腸胃蠕動，若進食的時間不固定或習慣狼吞虎嚥，也容易引起脹氣、胃痛、消化不良等狀況。

改善方法可以從以下幾點着手：

方法一：每半小時起身走動

避免久坐的第一步就是養成多走動的小習慣，可以通過手機鬧鐘或者備忘錄等功能設置提醒項目，讓自己每半小時可以離開座位，站起來走動幾分鐘。

方法二：以站姿代替坐姿

若遇到需要與同事溝通、商量的事情，可直接去到同事座位面對面溝通，避免使用聊天應用程式或是電郵。此外平時打電話時也可站起來走到僻靜處，盡量怎加自己的站立次數。

方法三：以步行代替工具

如果工作時間已經坐得夠久了，那就想辦法減少其餘的坐立時間，比如通勤時盡量站立，避免車程期間又坐多幾十分鐘，又或以行樓梯取代乘搭升降機和扶手電梯。

方法四：多喝水

建議大家可以將水杯換成小容量，變相增加自己去茶水間的次數，也可以將茶杯放在茶水間，這樣便一定得多走動才能緩解口渴了。

方法五：午膳外出用餐

如果午膳間充足，可選擇外出用餐，以增加活動的機會，同時還能呼吸新鮮空氣和曬曬太陽，緩解上了半天班的疲憊心情。