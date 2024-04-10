嵐停工3年成立新公司　過檔STARTO迎出道25年

日本國民組合嵐停工3年，5名成員聯名發聲明宣布成立新公司，有望合體慶祝11月出道25周年。

由二宮和也、相葉雅紀、松本潤、大野智及櫻井翔組成的嵐，自2021年元旦起暫停組合活動後，各成員分頭發展，隊長大野智一直停工神隱，二宮和也亦於去年離巢獨立，令粉絲擔心組合會解散。不過，5子向粉絲派定心丸，今日(10日)發聲明宣布成立新公司迎接25周年。他們表示希望能更有自主性的掌握活動與判斷，更重要的是希望能和粉絲的距離變得更近，未來會在團隊協助下繼續努力。

嵐所屬的尊尼事務所，去年因已故創辧人Johnny喜多川爆出生前性侵練習生醜聞，宣布改名SMILE-UP.。新成立處理旗下藝人合約的公司STARTO ENTERTAINMENT，本月正式開業。在STARTO公開公司官網藝人欄內，刊載了嵐5人相片，相信五子成立新公司後，已正式過檔STARTO，為組合11月出道25周年重新活動鋪路。

此外，STARTO為打響頭炮，今日(10日)於東京巨蛋舉行大型家族騷，集合旗下14個男團共75人演出，並由嵐的松本潤與師弟組合SUPER EIGHT成員大倉忠義擔任舞台總監。