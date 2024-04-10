出道半年人氣爆燈！韓團RIIZE 6.1強勢襲港會粉絲

韓國SM事務所繼2016年推出組合NCT後，相隔7年再打造的新人男團RIIZE，去年9月4月憑首張專輯《Get A Guitar》強勢出道，專輯在推出首星期賣出101萬6,849張，成功突破百萬銷量，登上歷代韓團出道碟首周銷量榜第2位，氣勢如虹。他們之後發行的《Get A Guitar》、《Memories》、《Talk Saxy》、《Love 119》及《Siren》等歌曲，都在各大音樂排行榜名列前茅，力證其人氣強勁。

出道僅7個月的RIIZE便宣布衝出海外，將於6月1日首度訪港開騷，假亞洲國際博覽館8及10號展館舉行《2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' in HONG KONG。》。

RIIZE團名由「Rise」及「Realize」兩個英文單詞組成，寓意他們將共同成長，一起實現夢想。日前他們宣布將於6月發行首張迷你專輯《RIIZING》，並從本月初開始，依次公開專輯收錄曲。同時，他們亦宣布5月起以首爾為首迨站，陸續在香港、東京及台北等9個地區舉辦首個粉絲演唱會巡演《RIIZING DAY》，跟海外粉絲近距離接觸。