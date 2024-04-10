唐朝墨寶移「詩」餐桌　獅房發辦．唐詩宴與您味遊詩海

【特約報道】古語有云：「熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟。」中華文化以詩詞歌賦名聞遐邇，備受國內外的文人雅士推崇。唐代更是詩歌創作的繁盛時期，風格流派千姿百態，意象絢麗多彩，成就了「詩中有畫，畫中有詩」的藝術境界，千古以來為人津津樂道。帝京酒店獅房菜，將唐詩的詩情畫意，以餐桌為基石、碗碟為畫板、美饌為媒介，將國學瑰寶變成桌上佳餚，讓您以舌尖遨遊文學藝術世界。

據說因粵語保留了許多古漢語的詞彙音韻，故此以粵語誦讀唐詩時另有韻味。酒店區域中式廚藝總監江肇祺師傅因而想到，既然以粵語讀誦唐詩能有以音入境之妙，那麼以粵菜演繹唐詩是否也別有意趣呢？江師傅因此精選了唐朝詩人墨作，從詩中意境、立意、形態等多方面取其精髓，設計全新的「獅房發辦．唐詩宴」，分別有九道菜（原價每位HK$798，優惠價每位HK$638/兩位起）及十二道菜（原價每位HK$1,547，優惠價每位HK$1,238/兩位起）以供選擇，並於即日起至2024年7月31日期間限定供應，大家還可以另加餐酒配對，將詩宴品味提升，把酒同遊詩海。

江師傅透過幾位詩人的墨寶，以境入饌，首先創作了「序幕-柚香冷麵．荷燻鯧魚．紅菜酥」。先以絲絲萵筍放在荷花盞上，再綴以柚子肉，淋上柚子燒汁成柚香冷麵。而「荷燻鯧魚」則先將醃後的鯧魚片溫炸至脆口，再以熏魚汁炒至收乾，灑上芝麻。至於口感酥化的紅菜酥就以酥皮包裹紅菜頭、雜菌、黑毛豬、菜脯及芝士等餡料，一咬開酥皮就如街上的綿密細雨，一碰即化，更散發着獨有的牛油香氣。三款開胃菜營造出彷彿漫步於郊外的感覺，欣賞沿着溪畔荷葉的搖曳，感受詩中的綿密細雨，以味入境，帶領您走進詩歌盛世的唐代。

都市人營營役役，難道是為了惜取少年時？江師傳卻認為，人生曼妙之處宛如這道佳餚，需要細嚼慢嚥。他從詩歌的色彩與意境中取得靈感，以禪衣漿為八頭鮑魚「穿上」金縷衣，伴以炸牛蒡片，醬汁以鹹蛋黃、南瓜蓉、鮮奶及辣椒蝦米等材料秘製成「流金沙．脆鮑魚」，惹味辛香，百味千轉，回味再三。一道「阿拉斯蟹盒．黑金蒜頭」，將沙場上每一位壯士鐵膽剛強比作阿拉斯加蟹腳的堅殼般，以蟹肉、鮮蝦、雜菌及蘆筍製成鮮味餡料釀入酥盒之中，鋪上水牛芝士烘焗至金黃酥化，香氣四溢，再綴以原粒黑蒜；這道菜彷彿帶領大家穿越歷史，感受史詩中戰爭的無情與士兵的勇猛。

此外，以詩入饌的菜式還包括花膠．元貝．鰂魚湯、比目魚．柿紅汁、雲南鮮牛肝菌．茅香雛鴿、極黑和牛尾．金不換、野生虎蝦．沉香荔枝、籠香．玫瑰雞、金腿燕窩．野生竹笙．菜苗、海參．秋葵．米湯、抹茶．紅豆．麻糬餅。