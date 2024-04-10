【簡潔生活學】視覺衝擊

知道不少人喜歡追看執屋、空間改造的電視節目或短片，原因不外乎下列：

1.「八卦」：想知道人家屋企到底有幾亂，暗想自己都不太差

2.「好奇」：執屋前後到底有幾大變化？

3.「投射」：看了就當自己執咗屋

4.「學習」：從收納師的技巧中偷師等等。

至於執屋片當中，以日本的製作較吸引，由幕後的資料搜集到幕前的主持、嘉賓反應等，都看得出花了不少時間和精神。

要數著名的電視節目，有大家熟悉的山下英子的《斷唔斷捨離？》、 近藤麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》等等，每集主持人都會到訪不同家庭，幫助屋主解決家居整理問題。而早前某電視台播放一個名為《執屋達人》的節目，最近的一個單元，是一家11口的松崎家（父母＋5子4女），兩層獨立屋雖然有四房，大女兒因準備考大學佔一房，爸爸自己也佔一間，另外兩間分別是3個兒子，以及媽媽和年紀最小的5個小朋友使用。

由於女主人覺得家中雜物過多，對幼女（當時8個月大）安全構成威脅，加上高中一年級的兒子，希望有自己的房間方便溫習，所以下決心重新分配房間及全家總動員進行斷捨離。

節目最特別之處，是要將全屋物品搬到電視台，再按家中位置將物品放回。當畫面所見，物品之多實在令人咋舌，單是衣服鞋襪，十足一個Outlet，至於全部物品的總重量達7.25噸，相等如9隻長頸鹿在屋中！經過多日來執拾，在收納師團隊，再加松崎家各人努力下，最終見到家居重新安排，全家都非常高興，尤其是大兒子終於有自己房間。

當看到這些情景，作為收納師也很有共鳴，例如要勸服客人學懂「放下」，是需要時間和耐性，不過，最終見到成果，除了客人開心之餘，其實作為整理師也很有成功感。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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