西式新滋味　好玩又好食

長假之後重投工作，放工當然要食餐好，慰勞一下自己吧！喜歡西式美食而又常於西環一帶出入的可別錯過由人氣餐廳酒館最近推出的全新春季菜單，而喜歡咖啡及藝術感的就不要曾過由一間洋溢藝術氣息的Cafe與美國超人氣的藝術家合作推出的咖啡與曲奇雪糕了！

洋溢春日氣息

位於西營盤的一間人氣餐廳酒館，主打精緻創意菜餚搭配精心挑選的葡萄酒而聞名，主廚CJ Jalandoni以多國菜為靈感創作出全新春季菜單，包括小食的鹽醋鯖魚伴酪乳青瓜、咖喱蝦多士、香煎三文魚伴粟米布丁和焙茶薏仁意大利燉飯。小食之一的鹽醋鯖魚伴酪乳青瓜是經典菲律賓炸魚的變奏版，鯖魚用滾油輕炸以保留魚肉的嫩滑口感，加入青檸、香醋、薑和大蒜等輔料，味道酸香惹味，開胃可口，與俄勒岡州的威拉米特谷（Willamette Valley）的 Minimus Dijon-Free莎當妮白酒搭配，滋味相得益彰。創意主菜之一的焙茶薏仁意大利燉飯，加入水竹筍、羊肚菌和高級焙茶茶葉的提取物等巧製而成，口感層次都非常豐富。此外，主廚亦設計了全新的6道菜晚市菜單及素食晚市菜單，當中的限定菜之一的香烤羊架，配搭紅蘿蔔泥、酸橘醬和香草椰子乳酪，平衡了羊肉的油膩感並令鮮香味突出。巴絲打更可以細味由創辦人Camille Glass 精選的3杯或5杯餐酒搭配美饌，或柯打全新的無酒精餐飲來搭配亦可，令餐飲體驗得以昇華。

人氣新潮藝術聯乘

開設於西九文化區內博物館內、將藝術結合茶與咖啡的Cafe貫徹其宗旨，並首度與美國超人氣藝術家Danny Casale合作，帶來全新的「What’s Cool, man? Coolman!」聯乘系列。Danny Casale以「Coolman Coffeedan」的身份活躍於各大社交平台及網絡，筆下創作了多個造型可愛又個性幽默及顏色鮮艷的卡通公仔圖案，當中又以「Spesh」及「Blue Dude」角⾊尤獲好評，可以說亦是Coolman的標誌性經典角色。是次合作就用上先進的食用彩色印刷技術，將「Spesh」打印在咖啡之上，系列共有6款圖案供選擇，讓大家以舌尖細味潮流藝術。此外，還有兩款「Spesh」圖案打印於曲奇之上搭配牛奶、朱古力、扭紋3款不同口味的雪糕。