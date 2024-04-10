周家怡自認八婆　李靖筠兒時偶像是鹹濕醫生

由周家怡及李靖筠（Gladys）主持的網上節目《恨駕女團》最新一集以「Y2K」為主題，節目組借來一架已停產的棍波車拍攝，不過提到棍波車，家怡坦言有陰影：「試過泊咗架棍波車喺條斜坡，去完個朋友屋企之後去攞車，架車唔見咗喎！原來滑咗落去斜坡下面，好彩冇撞到人！其實個hand break（手掣）我已經抽到好高，到最後發現係hand break老化，好驚呀，以後揸棍波車一去斜路就入定個一波先。」

玩完車後，二人特別到一間懷舊餐廳醫肚，節目組問到2000年才7歲的Gladys那時候的偶像，向來爽直的她說：「我唔想講呀！」然後才道：「我鍾意做醫生有少少鹹濕嗰個。你唔覺得佢個樣成日好似鹹鹹濕濕咁嘅咩？做手術又好鹹濕、好正，哈哈。」

家怡則自爆自己小時候十分討人厭：「去食大牌檔我會突然間無端端扮作嘔：『我想嘔呀。』見到坑渠邊我又會扮作嘔：『我想嘔呀。』所以我細個真係好乞人憎㗎。自己彈琴嘅時候，我啲阿哥喺度玩，我就會話：『Daddy佢哋好嘈呀。』我真係八婆嚟㗎，公主到不得了。」至到中三才沒有那麼討人厭：「上咗中學都好啲，但我嗰陣時都唔可以喺街度屙屎，我意思係唔可以喺街嘅洗手間便便。」

二人隨即熱烈地討論如廁話題，原來Gladys到現在亦不能在外「開大」，家怡問到拍戲時如何解決，Gladys直言：「所以我拍親都便秘。同埋有時地方好細，化妝間同廁所就喺隔離，我真係屙唔到，會聽到㗎嘛。我有次去camping食好多嘢，但嗰個廁所好惡劣，我哋個草地係有好多牛嘅，跟住我就諗：『喺啲牛屎隔離屙應該唔係好覺嘅。』我個朋友就同我講：『牛屎咁大，人屎咁細，聽日天光就會見到……』我最後都冇屙到嘅，我要事先聲明。」家怡忍不住分享一番：「依家拍戲通常訂好晒有流動廁所，以前拍戲真係冇，嗰陣時好叻㗎，識得將啲衫綁晒係腰、抽起晒。依家幾好，嗰陣時候去泰國拍電影，個廁所真係好靚，佢哋訂咗一架專係拍戲用嘅廁所，即係一架車咁樣。」