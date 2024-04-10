鮮娛糧｜《延禧》吳謹言愈撈愈霉　完敗白鹿人氣插谷底

內地「金牌監製」于正向來點石成金，他於2018年推出宮鬥劇《延禧攻略》，令吳謹言紅走紅。可是他近年被質疑冷待吳謹言，轉捧同公司女藝人白鹿，近日他在自家劇集《臨江仙》開機儀式上，更公開發文表示最愛的演員是白鹿，再次引起不少討論，令大家再次猜測吳謹言似乎愈來愈不受重視。

近年白鹿曝光率極高，除了擔任綜藝節目《奔跑吧》主持受歡迎之外，一年亦至少推出一部電視劇集，單是去年已推出三部，使她關注度相當高。而身為于正力捧女藝人的她，近日更為自家公司有份製作的劇集《臨江仙》出席開鏡儀式，而該劇集更是于正嘔心瀝血之作，他表示：「前三分之一比《鬼怪》好看，中間三分之一比《黑暗榮耀》好看，後面三分之一是上升哲學的無限流。」強調該劇集會爆紅。

而他在社交網站上更貼出多張自家女藝人在《臨江仙》開鏡儀式上的照片，並表示：「我最愛的故事配我最愛的演員。」公開指白鹿就是他最愛的演員。不少網民看後就嘲諷他是見風使舵的人，指當年吳謹言爆紅的時候，他就表示對方是她最愛的女演員之一，另一個是李一桐。而近年吳謹言在影視劇方面曝光率極低，甚至傳出她將同公司解約，對此于正就曾公開表示不會放棄她：「敬請期待我們王者歸來，讓你們看到不一樣的于正和不一樣的吳謹言，誰說會放棄？每一個藝人，只要你在我就在，我有一口氣，你就有一條路，人生長着呢，我們不言敗。」