炎明熹化身白雪公主　遭400粉絲圍攻慶生

歌手炎明熹（Gigi）昨日踏入19歲生日，由於她近日忙於為一連三場的演唱會作綵排，所以生日只能在綵排室度過，但一班音樂和舞蹈團隊非常愛錫Gigi，偷偷地準備了生日蛋糕與壽星女慶祝，但令她更喜出望外的，是日前與四百多位粉絲一起預祝生日，當日以動物派對為主題，一眾粉絲悉心打扮之餘還安排了連串節目跟偶像賀壽，Gigi則以公主造型亮相，還與粉絲一起玩遊戲，眾人打成一片，氣氛非常熱鬧。

昨日下午，Gigi如常到Band房練歌，演唱會音樂總監周錫漢（Randy）率領他的音樂團隊，以及新加入的成員林智樂（Felix），向Gigi送上生日蛋糕，Randy祝壽星女快高長大、學業進步，而Felix則送上金算盤，預祝她可以賺錢買到十層樓；到晚上，壽星女再到排舞室練舞，舞蹈總監林文輝老師亦與舞蹈員準備了生日蛋糕，還在生日蛋糕寫上「炎師傅 生日快樂」，原來因為Gigi在演唱會打後空翻，練「舞」如同練「武」，因而被大家稱她為「炎師傅」。演唱會團隊上下對Gigi痛愛有加，壽星女亦坦言沒有預料會一天之內收到兩個生日蛋糕，所以分外驚喜。

生日要在工作中渡過，壽星女一點都不介意，內心最在意的反而是自己的演出狀態，她說：「生日正日要band rehearsal，希望有一個好嘅狀態去迎接演唱會，因為早排病過，聲帶未完全回復最好嘅狀態，希望吸引力法則，把聲可以好番晒，個狀態可以一直好到去演唱會之後。」最終亦如Gigi所願，生日當天的綵排，獲Randy大讚好聲，相信到正式演出，狀態必定更加理想。

個唱前夕，愛錫Gigi的一眾歌迷，為替偶像減壓兼打氣，於上周六（6日）舉行大型生日派對，提早跟她慶生。活動在將軍澳一個私人場地舉行，以動物為主題，400多位粉絲悉心打扮到場，除了扮貓扮狗，龜、蛇、兔、雞、蜜蜂種類更包羅萬有，令現場頓變成動物園。而當日所見，所有出席的「Gi炎粉」和「小火苗」（Gigi粉絲的名稱），通通戴上口罩，盡力保障Gigi的健康。

粉絲們落力打扮，派對上Gigi以一身公主打扮亮相，再配合好朋友陳小姐的白馬王子造型，翹着手一同進場，全場粉絲興奮得不斷尖叫起哄。Gigi表示：「我本身第一個選擇唔係扮公主，但又冇頭緒扮乜，而今次生日會嘅主題係動物派對，好多粉絲都扮動物到場，而我前幾年拍節目有扮過公主，呢個公主本身個角色同動物好好感情，但今次條公主裙設計同上次有少少唔同，某程度都表達到我嘅改變，所以最後決定扮公主。」

為配合派對主題，Gigi更拍攝了一輯以動物為主題的靚相，除了抱著貓貓合照，壽星女更與蜥蜴以及杜比亞蟑螂一起拍照，當日現場回放拍攝花絮，台下的粉絲看到Gigi手持杜比亞蟑螂把玩，還展現開心的笑容，不禁嚇得嘩聲四起。 Gigi跟粉絲一起玩估盲盒遊戲時可見一斑。當時台下觀眾看到箱裏面有兩隻蜥蜴和青蛙，由於遠觀難分真偽，當Gigi毫不猶豫伸手入箱時，現場粉絲馬上尖叫，反而當事人卻非常淡定，尤其當她發現箱裏面的是假動物，還擺出一副「沒好氣」的搞笑表情。Gigi稱：「剛才伸隻手入箱，我真係唔知裏面係乜，亦都唔知入面嘅嘢係生定假，但細個睇電視節目，有見過呢個遊戲，好想可以玩吓，估唔到今日19歲生日會，可以嘗試得到，我都算偏大膽，連我屋企人都話係。」

除了玩遊戲，粉絲更安排了很多向Gigi賀壽的表演節目，還有動物cat walk比賽，由Gigi做評判，選出最佳造型及最佳台風獎項，問壽星女最喜歡那個環節，她說：「盲盒係一個幾驚喜嘅環節，但講到最暖心，係見到大家一齊為我表演嘅每一幕，今日天氣其實有啲熱同焗，見到佢哋為咗呢個生日會去扮動物、準備表演環節，非常暖心，平日係佢哋睇我表演，今日我喺台下睇番佢哋表演，感覺好神奇。」

粉絲的窩心舉動，的確感動了Gigi，當她跟在場四百多位粉絲影完大合照，突然感性起來，還引經據典，感謝粉絲的支持。Gigi說：「首先想再一次多謝大家，因為每一位粉絲，都喺我每一個唔同階段去認識我，希望大家可以見證住我嘅成長，我會盡力地唔會辜負大家對我嘅期望，希望大家可以繼續陪住我，為我加油，做我最堅實嘅後援。一人難順百人意，百人難順一人心，但我都會盡力去做，希望大家可以俾多啲意見我，好多謝你哋寫俾我嘅信，我會睇，之後收埋，希望將來有多幾個月餅罐俾我收埋呢啲信。」