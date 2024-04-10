郭珮文扮演「人肉獎座」　最強Body一覽無遺

藝人陳懿德（德德）及郭珮文（Juliana）是無綫扮嘢綜藝節目《福祿壽訓練學院》的「扮工室助理」，繼早前兩人分別以「戀柱」及「巨竹」造型成為熱話後，在最新一集中，她們再次以超爆造上陣，扮演「人肉獎座」。

2人要在長達十數小時的錄影過程中多番舉起雙手「扮獎」，故她們來說絕對是體力挑戰，德德獲製作組貼心照顧，度身訂造「金球假手背囊」好讓德德肩頸得以休息，令她大呼感動：「但原來個假手都幾重同幾掗拃，我頭先喺走廊都唔小心攻擊到幾個路人，工作人員笑我係『最強武器』。」談到打造過程，她坦言單是為身上的金色菲林「定位」已花掉兩小時：「總共有幾個姐姐係咁釘釘釘，我都有意外被拮咗幾吓，好難先可以令到啲菲林固定到位。」她指著衫及除衫同樣十分艱難：「除衫都要幾個人幫手，好似金蟬脫殼咁，著嘅時候又係4、5個服裝姐姐一齊出力、幫我將件衫轉轉轉番上去。」她指由於造型相當難搞，故此她亦盡量少飲水避免去洗手間。

至於Juliana的造型，單是臉上金色部分也要分先後兩次上色，耗時亦需要兩小時。由於服裝超級貼身，問到Juliana事前有否刻意節食，她呈放棄狀態謂：「放棄咗節食架喇，有肚腩都唔緊要啦。我冇特別打底呀，因為呢件衫好薄，打底嘅話會好明顯。呢件衫去廁所要成套除晒，同埋自己一個係拉唔番件衫上去嘅。」她又笑言該身造型令她一整天與外界失聯：「因為隻手係包住晒，所以成日都用唔到手機。」而她為了配合節目錄影及效果需要十數小時持續舉著一個「金電視」，雖然「金電視」是由發泡膠打造，但要長時間舉起亦相當考驗體力及臂力，Juliana錄影前坦言對自己的臂力沒有信心：「以前我手力好好架，但因為4、5年冇做過運動，依家都有啲擔心。」