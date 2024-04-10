譚輝智跳唱解放自我獲激讚　古淖文組妖爆男團抗衡

無綫綜藝節目《中年好聲音2紅白大戰》將於今個周日（14日）播出，演出歌手除有18位《中年好聲音2》的參賽者外，還有《中年好聲音》首屆冠軍周吉佩及支嚳儀分別擔任白組及紅組領隊，他們會進行四個回合競賽，爭奪紅白大戰冠軍殊榮。

《中年2》亞軍得主譚輝智在節目中再度挑戰自己，在周吉佩帶領下，與劉威煌、梁浩賢及甘永傑跳唱《失戀》，雖然輝智全程都很努力及專注地跳唱，但除了走位出現誤差，與隊友的Timing亦夾得不太準，經常「突圍而出」，評審周國豐笑言想睇playback回味，另一位評審谷婭溦對輝智讚口不絕：「你真係完全解放天性，做番你自己喎！」除了成功解放四肢，輝智的搞笑細胞亦被成功啟動，他在比賽前信心十足地大叫「贏硬」後又害羞掩面外，當周國豐要求他扮顏米羔時，輝智搞笑謂：「脫之嘛，我ok嘅！」可愛度爆燈。

另外，王玥、林若盈與陳蒨葶組成「限定女團」Three Style，雖然她們都年過35歲，其中王玥更是三子之母，但三人不但身段美好睇得又跳得，而且更零違和地做出大量Cutie又嬌俏的送心手勢，獲得評審一致好評，張佳添大讚Three Style是昔日女子組合Freeze及Hotcha的混合體，並揚言：「可以出道喇！」至於古淖文、尹新杰及顏米羔則以妖爆造型登場，跟三女一決高下，張佳添笑言：「我人生第一次竟然見到男人high過見到女人，我要開始懷疑自己。係有少少出事位喺米羔度…你有啲似師奶。」

除了一班中年好音聲外，最驚喜莫過於《逆天奇案2》主角陳展鵬、黃智賢、張頴康及蔣祖曼亮相節目，展鵬更會開金口獻唱《逆天2》插曲《後悔萬年》。