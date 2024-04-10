冼迪琦變小腰精　大晒迷人曲線

曾於《律政新人王II》飾演馬國明養女的冼迪琦（小迪）現時是台灣啦啦隊的練習生，近日她孖住擁近18萬Followers的索女KOL Rebecca一齊為食店拍攝宣傳短片，片中兩人身穿露腰裝及短裙化身啦啦隊員，非常養眼。

兩人在拍攝期間「奉旨」放縱狂吃，問到如何維持驕人身材，二人同樣以運動來保持完美體態，小迪更視啦啦隊訓練為運動，今次要跳舞拍宣傳片對她來說可謂易如反掌：「之前拍廣告都未試過跳舞，今次可以展現舞技都唔錯，跳舞係好好嘅帶氧運動，持之以恒嘅話，可以令線條更優美。我個人比較重視體態多過數字，為咗美食要更努力跳舞同做運動，先可以保持到好身材。」

相對小迪的「老江湖舞功」，Rebecca自認是「跳舞BB班」，她說：「我完全冇學過跳舞，所以拍攝前一晚搵朋友惡補咗兩個鐘，希望舞姿可以『呃得吓人』。依家覺得跳舞幾好玩，想繼續練習，同埋成為我夢寐以求嘅香港啦啦隊成員，為港隊應援。」經常在社交網站上載泳裝相「大派福利」的Rebecca，大方分享保持「魔鬼身材」之道：「其實我相當為食，對美食係完全冇抵抗力，尤其係碳水化合物，為食嘅人只能夠好勤力做運動，先可以有更多Quota勁食。」